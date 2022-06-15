نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة عراقيه لصبغ الشيب المبكر في ساعتين نتيجة مذهلة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة عراقيه لصبغ الشعر الأبيض من أقوي الوصفات الطبيعية التي تبحث عنها أغلبية السيدات اللتي يعانون من ظهور الشعر الأبيض الذي هو من أكبر المشاكل التي تحدث نتيجة عوامل وراثية أو التقدم بالعمر، وفي الحالتين هناك عدد من الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على صبغ الشيب المبكر بالعديد من الألوان المميزة، ومن هذا المنطلق نقوم مع زوارنا الكرام بتقديم خلطات تعمل بفاعلية على صباغة الشعر الأبيض.

صباغات للشعر الابيض

تعتبر صبغة القهوة هي أقوي وصفة يمكن اتباعها حيث تعمل على صبغ الشيب المبكر من أول استعمال لها، فضلاً على خطوات تطبيقها البسيطة فهي لا تحتاج أكثر من كوب كبير من القهوة الخام ويضاف عليه لتر من الماء في وعاء وتترك حتي تغلي لمدة 10 دقائق ثم بعد ان تبرد تماما تصفي وتوزع على الشعر، وتترك لمدة 4 ساعات ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر.

وصفة لتغيير لون الشعر الشائب إلى اللون الأحمر

حال الرغبة في صبغ الشعر لابيض باللون الأحمر عليكي بوصفة الكركديه التي اثبتت قدرتها في صبغ الشيب، عليكي بمزج كمية من الكركديه مع كوبان من الماء وينقع ليلا وفي الصباح ابدئي بتطبيق ماء ماء الكركديه على شعرك وبعد ثلاث ساعات من توزيع الخليط ثم قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر تكرر تلك الوصفة في حال نزول لون الشعر تدريجيا.

وصفة عصير الليمون لتغطية الشيب باللون الأصفر

يعد عصير الليمون من الوصفات التي تعمل على صبغه الشعر الابيض باللون الأصفر ولكن لا تصبغ لون الشعر الأسود عليك في تحضير كوبين من عصير الليمون ويوضع على الشعر وينبغي الجلوس لمدة نصف ساعة في مكان تتواجد بها الشمس حتى تقوم لتسريع عملية الصبغة وبعد ذلك يترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يشطف الشعر بالماء البارد، اتبعي تلك الوصفه مرة كل أسبوعين حتى تحصلين على تغطيه مثالية.

عصير البرتقال لصباغة الشيب باللون البرتقالي المائل للاحمرار

عصير البرتقال من اقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل على صباغة الشيب المبكر الذي يغزو ابشعر تدريجيا.

المكونات

نصف كوب من زيت الخروع.

كوب كبيرة من عصير البرتقال.

الطريقة