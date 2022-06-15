لبياض فوري استخدمي خلطة النشا السحرية لتبييض البشرة 10 درجات وتحدي

يعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التى تعمل على علاج مشاكل كل أن اه البشرة، حيث أنها تتميز بأنها آمنه تماماً على البشرة ولا تتسبب فى اى حساسية أو ضرر بها، لذلك ننصحك عزيزتى باتباع الوصفات الطبيعية فى روتين البشرة للحصول على بشرة فاتحة ناصعة البياض، وإليكم فى هذا المقال طريقة خلطة سحرية بمكون النشا لتفتيح البشرة.

خلطة النشا لتبييض البشرة

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من الزبادى.

معلقة صغيرة من ماء الورد للعجن.

نصف عصير ليمونه.

تحضير خلطة النشا لتفتيح البشرة

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله الزبادى والنشا والليمون ونقوم بوضع قطرات من ماء الورد للعجن.

نخلطهم جميعا حتى تتجانس جميع المكونات.

نغسل الوجه جيداً قبل البدء بالوصفة بالغسول المناسب لها.

نضع خلطة النشا على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف.

نغسل الوجه بالماء الفاتر فقط.

ثم نقوم بوضع ماء الورد لإغلاق المسامات.

هذه الوصفة من الوصفات التي تعالج جميع مشاكل البشرة من الاسمرار والتصبغات نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة لاحتوائها على مكون النشا الفعال فى تفتيح البشرة وتجديد خلايا الجلد وظهور خلايا جديدة تحسن من مظهر البشرة، وتحتوى أيضا الوصفة على الزبادى الممتاز فى ترطيب الجلد وإزالة الخلايا الميتة من على سطح البشرة وتكوين طبقات جديدة تحسن من ملمسها، كما أن الزبادى من أقوى الوصفات التى تحتوى على مواد فعالة فى التخلص من الاسمرار الموجود بالبشرة وبالتالي تظهر البشرة بصورة فاتحه وناعمة خاليه من العيوب، تحتوي أيضاً البشرة على الليمون وفيتامين سي الذى يعزز من اشراق البشرة ويعمل على تفتيحها بشكل مضاعف للبشرة.

وصفة طبيعية بمكون النشا لتفتيح البشرة

المكونات

معلقتين نشا كبيرة.

ربع كوب ماء دافىء.

تخضير وصفة لتفتيح البشرة بالنشا