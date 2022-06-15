لو عايزة تكوني ملكة جمال ضعي زيت جونسون قبل النوم لبشرتك وجسمك وشعرك وستنبهري بجمالك

تعد فوائد زيت جونسون كثيرة ومتعددة لما له من فيتامينات عديدة تدخل فى تركيبته، كما أن زيت جونسون لطيف على البشرة وأمن تماماً ويصلح لكل أنواع البشرة، كما أنه يستخدم للكبار والصغار لما له من فعالية وتأثير قوي على الجسم والشعر والبشرة، وإليكم فى هذا المقال سوف نعرض عن فوائد زيت جونسون للشعر والبشرة بطريقة تسهل عليكم الاستفاده منه.

يعد زيت جونسون من أفضل أنواع الزيوت من حيث الاستخدام لأنه امن تماما على البشرة ويصلح لجميع الأعمار، ولا يقتصر فوائد زيت جونسون فقط على البشرة والجسم بل فهو له تأثير قوى وفعال فى إصلاح الشعر الهايش، وسوف نعرض فى هذا المقال شرح مبسط لفوائد زيت جونسون العديدة للشعر والبشرة.

فوائد زيت جونسون للشعر

تتعدد وتتنوع فوائد جونسون للشعر فهو تركيبة ذات مكونات خصيصا لحماية الشعر وعلاج مشاكل جميع أنواع الشعر وتتلخص فوائد زيت جونسون للشعر كالاتى،،

ينعم الشعر ويقضى على تقصفه.

يحمى الشعر من العوامل الجو الضارة بالشعر، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر.

يقضي على قشرة الشعر للأطفال ويعمل على حماية فروة الرأس من القشور التى توجد عليها.

يستخدم كدهان بعد غسيل الشعر لتنعيم الشعر الهايش.

يسهل عملية تسريح الشعر وفك التشابك.

يقضى على تجاعيد الشعر ويعمل على إكساب الشعر النعومة واللمعان.

يقوى الشعر من الجذور للأطراف لاحتوائه على مواد تعمل على تكثيف الشعر وتقويته.

يساعد فى إكساب الشعر اللمعان الطبيعي.

امن تماماً على فروة الرأس سواء للكبار أو الصغار.

طريقه تحضير وصفة طبيعية لتنعيم الشعر بزيت جونسون

المكونات

معلقتين كبار من زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

إعداد وصفة بزيت جونسون لتنعيم الشعر

نحضر وعاء صغير ونخلط جميع الزيوت مع بعضها حتى تتجانس جميع المكونات.

ندهن الشعر بهذه الزيوت الطبيعية داخل فروة الرأس ويغطى الرأس بالبونية المخصص للشعر ونتركه لمدة أربع ساعات.

نغسل الشعر بالماء والشامبو.

هذه الوصفة تعمل على تنعيم وترطيب الشعر.

فوائد زيت جونسون للبشرة والجسم