طريقة عمل الديسباسيتو الغرقانة بالشيكولاتة في البيت والنتيجة مذهلة من أول مرة

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تعتبر الديسباسيتو من أشهى وأجمل الكيكات التي يحبونها الكبار والصغار، واشتهرت الديسباسيتو في المحلات والكافيهات لأنها لها مذاق خاص وبأنواع مختلفة من الصوص، ويعتبر الديسباسيتو له قيمة غذائية عالية حيث يحتوي على الحليب والبيض الذي يمد الجسم بالكاليسوم والطاقة، وأيضاً يحتوي على الشيكولاتة التى تمد الجسم بالطاقة وترفع هرمون السعادة، ويقدم الديسباسيتو مع فنجان من القهوة أو الشاي وإليكم الطريقة بكل سهولة. مقادير الديسباسيتو كوب وربع الكوب من الدقيق المخصص للحلويات. كوب الا ربع الكوب من السكر الأبيض. ربع كوب من الكاكاو الخام. ملعقة صغيرة من الخل. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من البيكينج بودر. رشة بسيطة من الملح. عدد 2 بيضة دجاج بدرجة حرارة المطبخ. نصف كوب من الحليب الدافئ. ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. مكونات لتسقية الكيك عدد 2 ملعقة صغيرة من النسكافيه. كوب من الحليب كامل الدسم. مكونات لعمل الكريم شانتيه كوب من الكريم شانتيه الخام. نصف كوب من السكر المطحون. صوص شيكولاتة. كوب ونصف الكوب من الحليب المثلج. ربع كوب من الكاكاو البودرة. كوب من كريمة الحلويات. 250 جرام من الشيكولاتة الخام. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو نقوم بضرب البيض والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي. نضيف الخل والزيت ونقوم بضربة حتى يتجانس الخليط مع بعض. نقوم بوضع القهوة مع الحليب ونخلطهم مع بعض حتى يتم ذوبان القهوة ثم نقوم بوضع الحليب على الخليط ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط مع بعضه. فى بوله نقوم بنخل المكونات الجافة الدقيق والبكينج بودر والكاكاو والملح ثم وضعهم مع الخليط تدريجياً و نضربهم على سرعة منخفضة حتى يتم خلط الخليط. نقوم بتحضير صينية الألمنيوم ونقوم بوضع ورق زبدة ووضع الخليط عليها وأدخالها فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة حتى يتم النضج. نقوم بخلط الحليب والنسكافيه وعمل ثقوب فى الكيك ونقوم بتسقية الكيك. طريقة تحضير الكريم شانتيه نقوم بوضع الحليب المثلج والكريم شانتيع والكاكاو والسكر ونضربهم بمضرب كهربائي حتى يتم التجانس ويصبح القوام كريم. طريقة تجهيز الديسباسيتو نقوم بوضع الكريمة على نار متوسطة للتدفئة ثم نقوم بوضع الشيكولاتة الخام وتكون مبشورة لتذوب بسرعة. نقوم بوضع طبقة من الكريم شانتيه بالكاكاو على الكيك ثم نقوم بوضع الطبقة الأخيرة من فوق لتزينها بالشيكولاتة، وتقدم بألف هناء وشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الديسباسيتو الغرقانة بالشيكولاتة في البيت والنتيجة مذهلة من أول مرة - ثقفني

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