نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين فقط طريقة تبييض الأسنان بشكل طبيعي لن تصدقي النتيجة وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الابتسامة المشرقة والجميلة تأتي من أسنان بيضاء لامعة ونظيفة، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص لتبييض أسنانهم بالطرق الكيماوية التي تعمل على تبييض الأسنان وتلميعها، ولكن هذه الطرق تؤثر على صحة الأسنان بشكل كبير وتعمل على اضاعفها، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل وصفات طبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الجير من عليها.

يعتبر كربونات الصوديوم من أكثر الوصفات التى تستخدم فى ازالة الاصفرار والجير المتسبب فى غمقان الأسنان، فهو يعمل على تبييض الأسنان بشكل ممتاز، كما أنه يساعد فى التخلص من التسوس المحيط بالأسنان، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل وصفات طبيعية للتخلص من الاصفرار وتبييض الأسنان بطريقة تسهل عليكم تطبيقها فى المنزل.

إعداد وصفة طبيعية لتبييض الأسنان

تعد كربونات الصوديوم من أكثر الوصفات التى تستخدم فى إزالة الجير والتخلص من بقايا الطعام المتراكمة بين الأسنان، كما أنها تعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعى دون اللجوء إلى المستحضرات التجميلية التى تضر بشكل كبير على صحة الأسنان واليكم وصفة طبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الإصفرار بكربونات الصوديوم.

تحضير وصفة طبيعية لتبييض الاسنان وإزالة الأصفرار من عليها بكربونات الصوديوم

معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

ماء.

فرشاة الأسنان.

تحضير وصفة لتبييض الأسنان

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله مسحوق كربونات الصوديوم والقليل من الماء للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نضع عجينة كربونات الصوديوم على فرشاه الأسنان ونفركها لمدة دقيقة واحده.

نغسل الأسنان بالماء فقط.

هذه الوصفة سوف تعمل على إزالة الجير من على الأسنان، كما أنها تزيل الاسمرار وبقايا الطعام وتعمل على تبييض الاسنان من أو استخدام لتأثيرها القوي والفعال فى تبييض الاسنان وازالة الجير الذى يتسبب فى اصفرار اللون.

وصفة لتبييض الأسنان بالملح.

الملح من المكونات الطبيعية التى تعمل على تبييض الاسنان وتنظيفها بسهولة دون أى جهد أو عناء كل ماعليكى تطبيق هذه الوصفة يومياً للحصول على اسنان بيضاء لامعة ونظيفة.

إعداد وصفة لتبييض الأسنان

المكونات

معلقة صغيرة من الملح.

معجون أسنان.

فرشاة الأسنان.

تحضير وصفة لتبييض الأسنان بالملح

نخلط معجون الأسنان بقليل من الملح ونفرش به الأسنان جيداً.

نستخدم هذه الطريقة يومياً للحصول على أسنان بيضاء جميلة.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة والبسيطة التى تستخدم فى تبييض الأسنان وإزالة الجير والتخلص من بقايا الطعام المتراكمة حول الأسنان، لوجود مكون الملح فى الوصفة الذى يعمل على تفتيت الجير والتخلص منه بسهوله، كما أنها تستخدم هذه الوصفة يومياً للحصول على أسنان نظيفة بيضاء.