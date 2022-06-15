طريقة عمل اللقيمات العادية أو لقمة القاضي سهلة وبسيطة ومكوناتها من مطبخك

اللقيمات أو لقمة القاضي هى حلوى شرقية شهيرة تتميز بلونها الذهبي وطعمها الهش الجميل، ولكن لديها عدة أسماء منها اللقيمات أو لقمة القاضي أو الزلابيه أو العوامة، ويعتبر اللقيمات من الحلويات الهشة الجميلة سريعة الذوبان في الفم ويحبونها ويفضلونها الكبار والصغار، وتتميز اللقيمات بأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتتميز أيضاً بسهوله مكوناتها ولا تحتاج وقت ولا جهد وكل مكونتها موجودة في كل مطبخ، ويمكن تقديمها سادة أو تزينها بالشيكولاتة أو بالسكر أو العسل، وإليكم الطريقة الصحيحة لعمل اللقيمات أو لقمة القاضي بكل سهولة اليكم الطريقة بالتفصيل.

مقادير اللقيمات العادية لقمة القاضي

كوبان من الدقيق مخصص للحلويات. كوب ونصف من الماء الدافئ. رشة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقتان كبيرتان من النشا.

مقادير العسل أو الشربات

كوبان من السكر. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل العسل أو الشربات

في إناء على النار نضع السكر والماء ونقوم بتقليب السكر والماء حتى الذوبان، ونضع الأناء على النار حتى الغليان ثم نضع عصير الليمون والفانيليا ثم نتركه يغلي حتى يصبح كثيف، ونتركه حتى يبرد.

طريقة عمل عجينة اللقيمات أو لقمة القاضي العادية

نضع السكر والدقيق والخميرة والنشا والملح فى بولة كبيرة ثم نضيف الماء الدافئ تدريجياً ونعجن بالأيدي حتى يصبح العجين لين. نغطي العجين ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نضع فى المقلاة زيت غزير ونضعه على النار ونتركة حتى يغلي. نقوم بعمل كرات صغيرة بالأيدي ومعلقة صغيرة ونضعها فى الزيت المغلي، واخرجي اللقيمات من الزيت عندما يصبح لونها ذهبي. ونكرر العملية حتى إنتهاء العجينة بالكامل، ثم نضع اللقيمات في العسل أو الشربات البارد ونتركها حتى يمتص العسل ثم نقوم بنقل اللقيمات من العسل ونقدمها بألف هناء وشفاء.

ملاحظات لنجاح اللقيمات أو لقمة القاضي