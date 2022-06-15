طريقة عمل مخلل القرنبيط في البيت بخطوات سهلة وسريعة وبطعم مقرمش ولذيذ

لا يستطعون العديد من الناس التخلي عن تناول المقبلات بجانب المأكولات سواء كانت المأكولات الشعبية أو مأكولات الوجبات السريعة التي تعمل هذه المقبلات على فتح الشهية وتناول الطعام بكميات كبيرة وتعتبر من هذه المقبلات هي المخللات أو السلطات بجميع أنواعهما حيث تعتبر هذه المخللات هي الأفضل التي ينجذب ويقبل على تناولها العديد من الناس وتوجد العديد من أصناف المخللات المختلفة ومنها مخلل الخيار والجزر والقرنبيط وغيرها من المخللات والأصناف الأخرى، ويعتبر مخلل القرنبيط من أشهى المخللات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات كفاتح للشهية.

ويعتبر طريقة تخليل مخلل القرنبيط في المنزل سهل وبسيط ولا يتطلب لتكلفة عالية الثمن ويمكننا تخليله في المنزل بدون مجهود ولا تعب حيث يمكننا إستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تضيف نكهة رائعة لمخلل القرنبيط وتوجد لدينا أقوى طريقة لعمل مخلل القرنبيط لتخليله في المنزل وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لتخليل مخلل القرنبيط لتناوله بألذ وأشهى طعم.

مكونات عمل وصفة لتخليل مخلل القرنبيط

ثمرة واحدة من القرنبيط.

كمية مناسبة تناسب حجم برطمان التخليل من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.

طريقة عمل وصفة لتخليل مخلل القرنبيط