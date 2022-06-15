نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل القرنبيط في البيت بخطوات سهلة وسريعة وبطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
لا يستطعون العديد من الناس التخلي عن تناول المقبلات بجانب المأكولات سواء كانت المأكولات الشعبية أو مأكولات الوجبات السريعة التي تعمل هذه المقبلات على فتح الشهية وتناول الطعام بكميات كبيرة وتعتبر من هذه المقبلات هي المخللات أو السلطات بجميع أنواعهما حيث تعتبر هذه المخللات هي الأفضل التي ينجذب ويقبل على تناولها العديد من الناس وتوجد العديد من أصناف المخللات المختلفة ومنها مخلل الخيار والجزر والقرنبيط وغيرها من المخللات والأصناف الأخرى، ويعتبر مخلل القرنبيط من أشهى المخللات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات كفاتح للشهية.
ويعتبر طريقة تخليل مخلل القرنبيط في المنزل سهل وبسيط ولا يتطلب لتكلفة عالية الثمن ويمكننا تخليله في المنزل بدون مجهود ولا تعب حيث يمكننا إستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تضيف نكهة رائعة لمخلل القرنبيط وتوجد لدينا أقوى طريقة لعمل مخلل القرنبيط لتخليله في المنزل وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لتخليل مخلل القرنبيط لتناوله بألذ وأشهى طعم.
مكونات عمل وصفة لتخليل مخلل القرنبيط
- ثمرة واحدة من القرنبيط.
- كمية مناسبة تناسب حجم برطمان التخليل من الماء.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
- خمسة ملاعق كبيرة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.
طريقة عمل وصفة لتخليل مخلل القرنبيط
- أحضري ثمرة الفرنبيط وقومي بتقطيعها إلى قطع متساوية الحجم وقومي بغسلها جيدا بالماء ثم أحضري حلة كبيرة وضعي بها كمية كبيرة من الماء وضيفي بها قطع القرنبيط وأتركيه في الماء المغلي لمدة دقيقتين فقط.
- بعد ذلك أحضري مصفاة وقومي بوضع ثمرات القرنبيط في هذه المصفاة حتى يتصفى تماما.
- أحضري بعد ذلك عليكي بتحضير برطمان مناسب وضعي به ثمرات القرنبيط التي قومنا بتقطيعها ثم عليكي بتحضير إناء وضعي به كمية من الماء وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الملح مع ربع كوب من الخل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما وتتمكنين من الحصول على محلول متجانس المكونات.
- بعد ذلك عليكي بوضع المحلول الذي قومنا بتحضيره في البرطمان المحتوي على ثمرات القرنبيط ثم قومي بوضع هذا المحلول في البرطمان ثم ضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الزيت ثم قومي بغطاء البرطمان جيدا وبإحكام.
- بعد غلق غطاء البرطمان جيدا ثم اتركيها لفترة من الوقت حتى يتم نضج وتسوية القرنبيط بعد ذلك قومي بتقديمه بألذ واشهى طعم ويجعلكي تستغنين عن شرائه من المحلات التجارية.
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