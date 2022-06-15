وداعا قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط واعمليها بالطريقة دي طعمها يجنن

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البطاطس من الخضروات الأساسية فى كل البيوت والتى يعشقها الكبار والصغار ولها الكثير من الطرق فى تحضيرها ، ولكل فرد ذوقه الخاص فى تناولها ، فضلا ان البطاطس تحتوى على العديد من النشويات المغذية والمفيدة للجسم لذا ينصح بتناولها للأطفال ومن أشهر الطرق لتحضيرها تقطيعها صوابع وتحميرها فى الزيت ولكن اليوم جئنا إليكم بطريقة مختلفة فى تحضيرها طريقة لذيذة ومفيدة للاطفال.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة
المقادير :-
- ١/٢ كيلو من البطاطس مقطعة قطع صغيرة
- ٢ كوب من الحليب الطازج.
- ٤معالق زبدة.
- ربع معلقة ثوم مفروم.
- ملح + فلفل اسود
طريقة التحضير :-
- يتم تقشير البطاطس ونقعها بالماء حتى يسهل تنظيفها جيدا.
- يتم تقطيع البطاطس وإعادتها للماء.
- نسلق البطاطس ونضعها فى الخلاص.
- ثم نضع اللبن الطازج.
- نضع الثوم والملح والفلفل
- عند امتزاج الخليط توضع على النار
- وتقدم فى طبق وتزين بالبقدونس المفروم وتأكل مع العيش المحمص
- ٢- البطاطس البيوريه
المكونات :-
- كمية من البطاطس المهروسة.
- ثوم مفروم .
- كوب لبن .
- معلقة ملح.معلقة فلفل اسود.
- معلقة بابريكا.
طريقه التحضير:-
١- يتم تنظيف البطاطس جيدا من الشوائب وتقشيرها. إلى. قطع صغيرة ومن ثم رفعها على الموقد حتى. تسلق وتصبح طرية.
٢- يتم وضعها فى الخلاط بعدما تبرد تماما ونضع. عليها الفلفل الأسود وكوب من اللبن وملعقة من. البابريكا وملعقة من الزبدة وتضرب المكونات جيداً .
٣- تفرد المكونات على بلانشة ويتم تقسيم الخليط.
وتشكيله على شكل كور صغيرة.
٤- يتم فرد الكور ونضع عليها كمية من الفيجيتار.
٥- يتم وضعها فى كمية من الزيت الغزير حتى تتحمر. تماما ويتم إخراجها على منديل .
٦-بهذه الطريقة نحصل على وصفة البطاطس لذيذة ورائعة للغاية.
البطاطس لها طرق عديدة وكثيرة وهذه من أجمل الطرق وأسهل الطرق لذا انصحكم بتحضيرها بهذه الطريقة وهى بعيدة عن الطرق التقليدية للبطاطس التى اعتدنا عليها وستنال إعجاب الصغار جداا.
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