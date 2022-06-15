نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة الحلبة السحرية أحصلي على بشرة بيضاء وخالية من أي بقع وتصبغات من أول أستخدام في المقال التالي
تستخدم الحلبة في علاج العديد من المشكلات التي يعانون منها الكثير من الفتيات وهي مشكلة إسمرار البشرة التي تعد من اكبر المشكلات التي تواجه الغالبية العظمى من هؤلاء الفتيات، حيث يمكننا إستخدام وصفة الحلبة لعلاج هذه المشكلة نهائيا، ويمكننا إدخال وصفة الحلبة مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد على حل المشكلات الأخرى التي تعاني منها الفتيات، ويمكننا إدخال الزبادي أو ماء الورد مع الحلبة أو إدخالها مع النشا ومجموعة الزيوت الطبيعية التي تعمل على إفادة البشرة بشكل كبير.
وعند إستخدام تلك الوصفة تجعلنا نستغني عن الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية الأخرى التي لها نتائج تعود بالسلب على البشرة لذلك علينا بالمحافظة على بشرتنا عن طريق إستخدام تلك الوصفات الطبيعية الأخرى التي لها أفضل النتائج الجبارة التي تجعلكي تطلين بإطلالة رائعة وجذابة تعمل على لفت الأنظار للعديد من الناس، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الحلبة لتبييض الوجه والظهور بأفضل شكل من الأشكال.
مكونات عمل وصفة الحلبة لتبييض الوجه
- خمسة ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.
- كمية مناسبة من الماء لغلي الحلبة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
طريقة عمل وصفة الحلبة لتبييض الوجه
- عليكي بتحضير إناء وضعي به كمية من الماء وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من الحلبة وضعيها على نار عالية الحرارة وأتركيها حتى تسغلي ويتم تسوية الحلبة، بعد نضج تلك الحلبة قومي برفعها من على النار.
- بعد رفع الحلبة من على النار قومي بتحضير طبق وضعي به بذور الحلبة وقومي بهرسها جيدا حتى تتمكنين من الحصول على عجينة من الحلبة.
- بعد الحصول على تلك العجينة قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من الزبادي وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس وتصبح عجينة شبه كريمي القوام.
- قومي بعد ذلك بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح نظيفة تماما.
- بعد الحصول على البشرة النظيفة قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك وقومي بوضعها بالتساوي وأتركيها على بشرتك لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتخلصين من آثارها.
- بعد ذلك عليكي بإستخدام ماء الورد لغلق مسام الوجه وعليكي بتكرار إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين على نتائج مبهرة.
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