نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل المنزلية لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير لأسنان بيضاء كالثلج في المقال التالي
تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى أسنان بيضاء ولامعة ولكي يصلوا إلى هذا الحلم يقومون الغالبية منهم إلى الذهاب إلى بعض المراكز الطبية التي تعمل على إستخدام الأدوات والأجهزة التي تعمل على تنظيف الأسنان وجعلها بيضاء ولامعة وتعتبر هذه الكريقة من الطرق غالية الثمن لذلك علينا بإستخدام وصفات فعالة وفي نفس التوقيت تعمل على تبييض الأسنان وجعلها بيضاء ولامعة ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي لها نتائج فعالة وإيجابية مثل إستخدام وصفة القرنفل ووصفة البيكنج صودا والفحم وغيرها من الوصفات المتعددة الأخرى التي لها أفضل النتائج الممكنة، وتعتبر وصفة القرنفل من الوصفات التي تساعد على التخلص من طبقات الجير المتراكمة حول الأسنان.
تتراكم في الأسنان العلامات الصفراء الغير مقبولة المظهر، حيث يمكننا إستخدام بعض المواد والوصفات التي تساعد على جعل الاسنان بيضاء مثل الثلج، وتعتبر وصفة القرنفل من الوصفات التي تجعلكي تتمتعين باسنان بيضاء وتعتبر هذه الوصفة بسيطة وسهلة التحضير وغير مكلفة ولا تحتاج إلى مجهود أثناء عملها لذلك علينا بإستخدامها للحصول على أفضل النتائج.
مكونات عمل وصفة لتبييض الأسنان
- ملعقتان كبيرتان من القرنفل.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- فرشاة لتنظيف الأسنان الخاصة بكي.
طريقة عمل وصفة لتنظيف الأسنان
- أحضري طبق أو وعاء صغير وضعي به ملعقتان كبيرتان من القرنفل مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض وضيفي نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح وعليكي بتقليب هذه المكونات بتقليب ودمج هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد تجانس هذه المكونات ببعضها ودمجها جيدا ثم قومي بتحضير فرشاة الأسنان وقومي بغمسها في طبق تحضير الوصفة التي قومنا بإعدادها ثم قومي بتفريش أسنانك جيدا بهذه الوصفة جيدا حتى تتمكنين من التخلص من الإصفرار والجير تماما.
- اتركي هذه الوصفة على أسنانك لمدة خمس دقائق حتى تتمكنين من الحصول على أفضل النتائج.
- بعد مرور ذلك الوقت عليكي بالتوجه إلى غسل أسنانك بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة نهائيا.
- بعد ذلك عليكي بملاحظة أفضل النتائج التي تحلمين بها وسوف تتمعين بأسنان بيضاء ولامعة وجذابة، وتجعلنا هذه الوصفة الإستغناء عن أي وصفة أخرى صارة ولا فائدة لها لذلك علينا بالتوجه إلى إستخدام تلك الوصفة البسطية ذات النتائج المبهرة التي لها نتائج جبارة والتي تجعلكي تنبهرين بنتائجها الرائعة.
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