وصفة القرنفل المنزلية لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير لأسنان بيضاء كالثلج

تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى أسنان بيضاء ولامعة ولكي يصلوا إلى هذا الحلم يقومون الغالبية منهم إلى الذهاب إلى بعض المراكز الطبية التي تعمل على إستخدام الأدوات والأجهزة التي تعمل على تنظيف الأسنان وجعلها بيضاء ولامعة وتعتبر هذه الكريقة من الطرق غالية الثمن لذلك علينا بإستخدام وصفات فعالة وفي نفس التوقيت تعمل على تبييض الأسنان وجعلها بيضاء ولامعة ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي لها نتائج فعالة وإيجابية مثل إستخدام وصفة القرنفل ووصفة البيكنج صودا والفحم وغيرها من الوصفات المتعددة الأخرى التي لها أفضل النتائج الممكنة، وتعتبر وصفة القرنفل من الوصفات التي تساعد على التخلص من طبقات الجير المتراكمة حول الأسنان.

تتراكم في الأسنان العلامات الصفراء الغير مقبولة المظهر، حيث يمكننا إستخدام بعض المواد والوصفات التي تساعد على جعل الاسنان بيضاء مثل الثلج، وتعتبر وصفة القرنفل من الوصفات التي تجعلكي تتمتعين باسنان بيضاء وتعتبر هذه الوصفة بسيطة وسهلة التحضير وغير مكلفة ولا تحتاج إلى مجهود أثناء عملها لذلك علينا بإستخدامها للحصول على أفضل النتائج.

مكونات عمل وصفة لتبييض الأسنان

ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

فرشاة لتنظيف الأسنان الخاصة بكي.

طريقة عمل وصفة لتنظيف الأسنان