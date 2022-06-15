نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأحلي طريقة لعمل كفتة البرغل في البيت خطوة بخطوة وبطعم المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كفتة البرغل من المأكولات التى تحصل على طلب كثير من أفراد العائلة حيث انها تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها الشهية، وهى تقدم مع البطاطس المقلية او المكرونة بالصلصة بجانب المقبلات المفضلة لديكم، ويمكن ايضا تقديمها بأكثر من طريقة مختلفة اما ان تقدم مشوية او تقدم محمرة، ومن افضل المقبلات التى تقدم دائما معها سلطة الطحينة واليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة البرغل.

سنقدم لكم اليوم طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل، فهي وجبة رئيسية ذو مكوناتها صحية ومفيدة للإنسان، كما أنها وجبة ذات مذاق متميز ورائع ويعشقها الجميع، فهي ذات طريقة إعداد سهلة وسريعة ولكن ليس الكثير يعرف أن يحضرها بالطريقة الصحيحة والافضل من المحلات، إذن سنتعرف اليوم علي طريقة بسيطة ومتميزة لعمل كفتة البرغل.

طريقة عمل كفتة البرغل

هناك العديد من الطرق المختلفة لكي يتم إعداد الكفتة في المنزل، ويوجد منها طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومنها الطريقة الأصلية لعمل كفتة البرغل.

المكوّنات

1 ونص كأس من البرغل.

1 حبة من البصل.

2 حبة من الطماطم.

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

3 فصوص من الثوم ويتم هرسة.

1 ملعقة من دبس الرمان.

3 معالق من زيت الزيتون.

1/4 ملعقة لكلا من ( الملح، البهار، البابريكا).

بقدونس

طريقة التحضير

نقوم بغسل البرغل جيداً، ثم نصفية.

نحضر كلا من البقدونس، والطماطم، والبصل، ثم يتم فرمهم.

نقوم بإضافة البرغل علي خليط البقدونس والطماطم والبصل، ونخلطهم، ثم نضع عليهم الثوم المهروس، ونخلطها مرة أخري.

نضع كلا من صلصة الطماطم والتوابل علي الخليط، ونقوم بعجنها جيداً بواسطة اليد، إلي أن نلاحظ أنها شبه العجينة.

ثم نضع عليها زيت الزيتون، ونقوم بالعجن مرة أخري، ونقوم بتشكيل العجينة حسب الرغبة.

نحضر صينية ونضع بها الكفتة ونتركها لمدة 1/4 ساعة حتي ترتاح، ثم نضعها في الفرن.

طريقة اخري لعمل كفتة البرغل

تعد هذه الطريقة سهلة وبسيطة وطعمها مميز ولذيذ، وهي كالتالي:

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم.

1/4 كيلو برغل.

1/2 كأس بقدونس مفروم.

1 حبة من البيض.

1/4 معلقة من (فلفل اسود، ملح، بصل بودر، قرفة، توابل كفتة، بابريكا).

طريقة التحضير