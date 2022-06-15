نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوكيز المضبوط الطري بالخطوات في المنزل في المقال التالي

الكوكيز يعد احلى والذ الحلويات التي دوماً ما يرغب في تناولها الكثيرين سواء كانوا الكبار أو الصغار على حد السواء، وتعد طريقة عمل الكوكيز واحدة من أسهل الطرق، ولكن على الرغم من سهولة طريقة عمل الكوكيز في المنزل إلى أن الكثيرات من النساء لا تعلم الطريقة جيدًا، ولهذا فنحن سوف نعرضها لكم متابعينا الكرام في السطور التالية ولكن عليكم الالتزام بالمقادير المضبوطة حتى تحصلوا على الكوكيز المضبوط بنفس الطعم اللذيذ الذي يباع في محلات الحلويات، تابعوا قراءة ما يلي. المكونات المضبوط لعمل الكوكيز في المنزل واحد كوب من الزبدة، ولابد أن تكون الزبدة غير مملحة، وذات درجة حرارة الغرفة، حوالي 200 جم تقريباً.

2/3 كوب من سكر، تقريباً 150 جرام.

عدد 2 كوب دقيق، حوالي 300 جرام.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيلا، حوالي 5 جرام.

واحد ملعقة كبيرة من السبرنكلز الملون، حوالي 15 جرام تقريباً. طريقة عمل الكوكيز في المنزل يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 163 درجة مئوية.

ثم نحضر صينية ونبطنها باستخدام ورق الزبدة.

نقوم بوضع الزبدة داخل وعاء عميق.

يتم خفق 2/3 كوب من السكر ونضيف إليها الزبدة، وذلك حتى يتم الامتزاج التام مع الزبدة.

نقوم بإضافة الدقيق وكذلك نضيف الفانيلا ونقلب الخليط بشكل جيد مع الزبدة.

نقوم بغرف كمية مناسبة من عجينة الكوكيز، وذلك من خلال استخدام المغرفة المخصصة للآيس كريم، وذلك حتى تصبح كافة القطع ذات حجم متساوي.

يتم تمرير قطع الكوكيز فوق طبق مرشوش بحوالي ثلاثة ملاعق من السكر، وذلك للتغطية.

نقوم بوضع قطع البسكويت فوق صينية الفرن.

يجب ترك مسافة حوالي 5 سنتيمترات بين كل قطعة كوكيز وأخرى، وذلك حتى لا يتم التلاصق بين بعضها البعض عندما تنضج داخل الفرن.

نقوم بضغط قطع الكوكيز باستخدام قاع كوب حتى تفرد قليلًا.

نقوم بوضع صينية الكوكيز داخل الفرن، وذلك لمدة 14-16 دقيقة، ونخرجها عندما تصبح أطرافها ذهبية اللون قليلًا.

تترك الصينى بعد خروجها من الفرن جانباً، وذلك حتى تبرد قليلاً.

توضع داخل أطباق التقديم المخصصة للحلويات، ثم تقدم في الصباح مع الشاي أو القهوة وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكوكيز المضبوط الطري بالخطوات في المنزل - ثقفني

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