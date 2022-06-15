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طريقة عمل بطاطس تكساس، كثير من الأسر و العائلات يريدون التجديد و التغيير و كسر روتين الأكلات التقليدية مع أنها لذيذة و لها مذاق رائع إلا أن التجديد يكاد يكون مطلب كل أسرة. و من أجل التجديد تفكر ربة الأسرة كثيرآ ما الطعام الذي يكسر هذا الروتين و يقابل رغبة أفراد الأسرة؟. للإجابة على هذا السؤال كتبنا لك سيدتي هذا المقال ، حيث نقدم لك فيه بطاطس تكساس، إنها وجبة لذيذة الطعم جدآ و سهلة التحضير و سريعة أيضآ . بطاطس تكساس وجبة مثالية للفطار و العشاء و هي غنية بقيمة غذائية عالية و مصدر كبير للطاقة لجسم الإنسان كما أنها صحية خالية من أي مواد صناعية قد تكون ضارة لجسم الإنسان. مكونات و مقادير بطاطس تكساس بطاطس أصابع أو مكعبات حسب الرغبة في الشكل المفضل للعائلة

كوب كامل من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم

وزن نصف كيلو جرام لحم مفروم

ثمرة طماطم واحدة مفرومة فرمآ جيدآ

ملح طعام

فلفل أسود مطحون

شطة حمراء بلدي مكونات و مقادير صوص الجبنة عدد إثنان ملعقة أرز كبيرة من الزبد الفلاحي غير المملح

عدد إثنان ملعقة أرز كبيرة من دقيق القمح

نصف ملعقة شاي من الملح

نصف ملعقة شاي شطة بلدي

كوب و نصف الكوب من اللبن الطبيعي كامل الدسم

ملىء نصف كوب ماء من الفلفل الأخضر الرومي المبشور

ملىء نصف كوب ماء من الجبن الشيدر المقطعة إلى مكعبات

مقدار من الجبن الرومي المبشور حسب الرغبة

مقدار من الجبنة موزاريلا حسب الرغبة خطوات تحضير جبنة تكساس إقلي البطاطس

رصي البطاطس كطبقة أولى في صينية التقديم

في إناء ضعي اللحم المفروم مع صلصلة الطماطم مع الطماطم المفرومة و التوابل وقدر يسير من أي زيت طعام فاخر

قلبي المزيج و إنتظري حتى ينضج اللحم

رصي اللحم المفروم الناضج كطبقة ثانية فوق البطاطس المقلية

في إناء أضيفي الزبدة و دقيق القمح و الملح و الفلفل الحار مع التقليب المستمر لمدة دقيقة واحدة

أضيفي اللبن مع التقليب المستمر لمدة ثلاث دقائق

أضيف الجبن من كل الأنواع على دفعات مع إستمرار التقليب حتى تذوب في الصلصلة

صبي الخليط فوق طبقة اللحوم ليكون الطبقة الثالثة و الأخيرة في صينية التقديم

بالهناء و الشفاء عمر شويل - جدة كأشهر المطاعم اﻷمريكية إطبخي جبنة تكساس في البيت ألذ طعم و ﻻ أروع و أجمل رائحة و أحلى لون و في دقائق معدودة - ثقفني

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