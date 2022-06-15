نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة معجزة لتبييض وتنعيم اليدين وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت من اول مرة في المقال التالي

تتعرض اليدين لبعض العوامل الخارجية والتي تسبب اسمراها وجفافها ومنها التعرض المستمر لأشعة الشمس وكثرة استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية، وبسبب ذلك تلجأ الفتيات إلى شراء مستحضرات تجميلية للعناية بها ولكن بدون فائدة ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال خلطة تبييض اليدين وتنعيمها بمكونات بسيطة من البيت ومضمونة فتابعونا. خلطة تبييض اليدين وتنعيمها اللوز والحليب: المكونات: 6 حبات من اللوز.

كمية مناسبة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به اللوز مع الحليب ونتركه منقوع لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي. نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفق المكونات للحصول على مزيج ناعم ثم يوضع على اليدين. نترك الخليط لمدة 4 ساعات ثم يغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة. يحتوي اللوز على بعض الفيتامينات الأساسية التي تحافظ على صحة البشرة وتجعلها أكثر نعومة وجمال. أما الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تفتيح البشرة وتنعيمها وجعلها أكثر صحة وإشراقة. 2. الزبادي والكركم: المكونات: ربع كوب من الزبادي الطازج.

القليل من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء صغير نخلط المكونات السابقة للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع الخليط على اليدين. نتركه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر لتبييض اليدين. يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يقوم بتفتيح البشرة ويجعلها أكثر مرونة ورطوبة وتوهجا. خلطة لتبييض اليدين في نصف ساعة زيت الزيتون والسكر: المكونات: ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها السكر مع زيت الزيتون وعصير نصف ليمونة ونقلب حتى تتجانس المكونات جيدا. يوضع الخليط على اليدين مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقة ثم يترك لمدة 10 دقائق ويغسل بالماء الفاتر ثم البارد. هذه الخلطة تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة وبالتالي يزيل طبقة السواد فورا. أما الليمون يعتبر مطهر طبيعي للجلد وزيت الزيتون يفتح لون البشرة ويرطبها ويجعلها أكثر نعومة. 2. الحليب: المكونات: كمية مناسبة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: نضع كمية مناسبة من الحليب في وعاء ثم نغمس قطعة من القطن بداخله وندلك اليدين برفق لمدة 15 دقيقة.

ثم تغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لتبييض اليدين. تبييض اليدين بالنشا والفازلين المكونات: ملعقة من النشا.

فنجان من الفازلين.

قطرات من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الفازلين في بولة مناسبة ونذوبه في الميكروويف ثم نضيف النشا مع عصير الليمون وماء الورد ونقلب للحصول على قوام كريمي. ندهن اليدين بهذا الخليط بحركات دائرية ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. تبييض اليدين بجل الصبار المكونات: 3 ملاعق من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة من عصير الخيار.

ملعقة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج جل الصبار والعسل مع عصير الخيار ثم يضاف زيت اللوز ونغسل اليدين ونوزع الخليط عليها بحركات دائرية. يترك لمدة ثلث ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تجعل اليدين بيضاء وناعمة مثل الحرير. عمر شويل - جدة خلطة معجزة لتبييض وتنعيم اليدين وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت من اول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة معجزة لتبييض وتنعيم اليدين وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت من اول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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