طريقة سهلة وسريعة لتحضير ايس كريم الفانيليا في المنزل والطعم أحلي من الجاهز وتحدي 

الايس كريم من أهم أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثير من الناس الكبار والصغار، ويتم تناوله غالبًا في فصل الصيف، وهو يتميز بالطعم اللذيذ والتكهنات المختلفة الممتعة، ومن أهم النكهات المفضلة لدى الكثير من الناس هي الفانيليا فلها طعم بسيط ولذلك من أكثر النكهات المطلوبة بشكل كبير، والان تابعو معنا السطور القادمة وسوف نعرض لكم من خلالها طريقة عمل الايس كريم الفانيليا بطريقة بسيطة.

مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، قد يهتم الكثير من الناس بتناول المأكولات الرطبة الباردة وذلك حتى تساعد في تهدئة الجسم من الحرارة والشعور بالانتعاش، وبالطبع من أهم هذه الأطعمة هي الايس كريم اللذيذ الممتع الذي يحبه الصغار والكبار، والان سوف نوفر على كل أم شراء الآيس كريم من الخارج، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل الايس كريم الفانيليا الرائع بكل سهولة، تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل ايس كريم الفانليا

جهزي الان اجمل ايس كريم مثل الجاهز بطعم منعش ولذيذ وبدون اي أضرار فهو يتكون من مكونات طبيعية وآمنة وغير مكلفة لذلك يمكن تحضيره في اي وقت وخطوات التجهيز كالتالي:

مكونات الآيس كريم الفانيليا

١ كيلو من اللبن الحليب خالي الدسم.

أربع ملاعق من اللبن البودرة.

أربع ملاعق من السكر البودرة.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

أربعة ملاعق من الكريمة الطبيعية البلدي.

طريقة تحضير الايس كريم