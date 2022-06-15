نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لتحضير ايس كريم الفانيليا في المنزل والطعم أحلي من الجاهز وتحدي في المقال التالي
الايس كريم من أهم أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثير من الناس الكبار والصغار، ويتم تناوله غالبًا في فصل الصيف، وهو يتميز بالطعم اللذيذ والتكهنات المختلفة الممتعة، ومن أهم النكهات المفضلة لدى الكثير من الناس هي الفانيليا فلها طعم بسيط ولذلك من أكثر النكهات المطلوبة بشكل كبير، والان تابعو معنا السطور القادمة وسوف نعرض لكم من خلالها طريقة عمل الايس كريم الفانيليا بطريقة بسيطة.
مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، قد يهتم الكثير من الناس بتناول المأكولات الرطبة الباردة وذلك حتى تساعد في تهدئة الجسم من الحرارة والشعور بالانتعاش، وبالطبع من أهم هذه الأطعمة هي الايس كريم اللذيذ الممتع الذي يحبه الصغار والكبار، والان سوف نوفر على كل أم شراء الآيس كريم من الخارج، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل الايس كريم الفانيليا الرائع بكل سهولة، تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل ايس كريم الفانليا
جهزي الان اجمل ايس كريم مثل الجاهز بطعم منعش ولذيذ وبدون اي أضرار فهو يتكون من مكونات طبيعية وآمنة وغير مكلفة لذلك يمكن تحضيره في اي وقت وخطوات التجهيز كالتالي:
مكونات الآيس كريم الفانيليا
- ١ كيلو من اللبن الحليب خالي الدسم.
- أربع ملاعق من اللبن البودرة.
- أربع ملاعق من السكر البودرة.
- ملعقتين كبار من النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- أربعة ملاعق من الكريمة الطبيعية البلدي.
طريقة تحضير الايس كريم
- في البداية ارفعي اللبن على النار بعد وضعه في وعاء مناسب الحجم.
- اتركي اللبن حتى يغلي، ثم قومي بوضع الكريمة إليه.
- قلبي المكونات جيدًا باستخدام المضرب حتى يتجانس مع الكريمة، وارفعي اللبن من على النار، واستمري بالخلط بإستخدام المضرب.
- ضعي الخليط على نار متوسطة.
- أضيفي إليه السكر.
- استمري في التقليب مرة أخرى حتى يذوب السكر.
- أضيفي إليه الفانليا الان، واعيدي الخلط مرة أخرى على أعلى سرعة في المضرب.
- احضري كوب واضيفي بداخله ربع كوب من الماء.
- أضيفي بداخلها النشا.
- قلبي النشا حتى تذوب مع المياه.
- أضيفي خليط النشا إلى خليط اللبن والكريمة.
- أعيدي الخلط بشكل مستمر على نار هادئة حتى يتغير قوام الخليط تمامًا ويصبح كريمي ناعم بدون أي تكتلات.
- ارفعي الخليط من على النار واتركيه خارجيًا حتى يبرد تمامًا.
- احضري كاسات خاصة بالأيس كريم.
- ضعي الكاسات داخل الفريزر واتركيه لمدة ٦ ساعات حتى يتماسك ويصبح الايس كريم جاهز.
- الآن يمكن اخراج الايس كريم وتقديمه لكل من يرغب، كما يمكن تزينه سواء بالفاكهه أو الكريز أو الشيكولاته المبشورة
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