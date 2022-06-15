كيس واحد من الخميرة لفرد الشعر وتنعميه هيحول شعرك لشعرة أميرة 180 درجة كاملة تخلصي من الهيشان

مشكلة تقصف الشعر وهيشانه مشكلة شائعة بين الكثير من النساء لهذا نجد الكثير من البحث يدور حول طرق تنعيم الشعر وترطيبه من أجل التخلص من تلك المشكلة لاستعادة حيوية الشعر ونعومته مرة أخرى إذ أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في حالة الشعر العامل الأساسي بها هو الوراثة، ولكن ما دون ذلك فهي أسباب نكون نحن المسؤولون عنها ولكن على صعيد آخر يمكن حلها بسهولة، فهناك وصفات كثيرة طبيعية تعمل على ذلك حيث تسهل من تمشيط الشعر وتجعله ناعمًا مثل الخميرة إذ أن الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعد في تنعيم الشعر والتخلص من الهيشان والجفاف والتساقط فكيف تستخدم الخميرة للشعر؟

وصفات الخمير لحل مشاكل الشعر

يتم إضافة مكونات مختلفة مع الخميرة تعتمد على نوع المشكلة التي يواجهها الشعر كالتالي:

ماسك الخميرة للشعر التالف

نحتاج إلى إذابة مقدار ملعقة حجمها صغير خميرة فورية إلى كوب مليء بالماء الدافئ لتسريع تنشيط الخميرة. لا يستخدم الخليط مباشرة إلا بعد حوالي نصف ساعة أو ساعة حتى تتخمر الخميرة مع الماء جيدًا. في تلك الأثناء يشطف الشعر وننظفه جيدًا ليصبح جاهزًا لتطبيق الوصفة عليه حيث يجب أن يكون الشعر رطبًا. والآن يتم غمر الشعر في خليط الخميرة بالماء مع تدليك الشعر جيدًا لكي يمتص الفيتامينات والمعادن الموجودة بالوصفة. يغطى الشعر لساعة كاملة أخرى وبعدها يتم شطفه جيدًا لإزالة الوصفة عنه.

ماسك الخميرة لتنعيم الشعر

نكّون مزيج من حبة بيض كاملة مع ملعقتين خميرة فورية مضاف لهما ملعقة عسل. كما نلاحظ فإن مكونات تلك الوصفة مناسبة لحالة الشعر الجاف وتعمل على فرده وتنعيمه مباشرةً. حيث يتم فردها على الشعر من كافة النواحي ولا نترك أي جزء بدون توصيل الوصفة إليه. بعد حوالي نصف ساعة يوضع الشعر أسفل الماء وندلكه برفق حتى نسهل من إزالة بقايا الوصفة منه.

توفر الخميرة للشعر فيتامينات عديدة مثل فيتامين هـ وفيتامين ب1 ومعادن هامة مثل الحديد والكثير من العناصر الأخرى التي تعمل على تحسين حالة الشعر أيًا كانت مشكلته وبعد التجربة ستلاحظون الفرق بكل تأكيد.

كيس واحد من الخميرة لفرد الشعر وتنعميه هيحول شعرك لشعرة أميرة 180 درجة تخلصي من الهيشان حقاً، الخميرة قد أثبتت فعاليتها في وصفات الشعر الطبيعية، لذا قدمنا لكم وصفة الخميرة لتنعيم الشعر وفرده والتخلص من الهيشان التي يزعج الفتيات والبنات الصغيرات، وهذه الوصفة مناسبة لجميع الأعمار من عمر عامين والفتيات الناضجات.