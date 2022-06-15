في دقيقتين.. ملعقة سحرية لفك الفراخ واللحوم المجمدة وتحوليها طازجة مهما كان ليها شهور في الثلاجة

تكون اللحوم والفراخ من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي مهمة جدا وتساعد على بناء الجسم وتقوية العضلات، ونظرا لغلاء أسعار اللحوم والدواجن معا بطريقة سريعة قامت ربة المنزل الاستغناء عن تلك اللحوم والدواجن الطازجة واستبدلها باللحوم والدواجن المجمدة حيث تكون سعرها في متناول الجميع، ونظرا لان اللحوم المجمدة تكون أنسجتها قليلة الفائدة ولكن استطعنا أن نحل تلك المشكلة والتخلص من التجمد وذلك عن طريق ملعقة من الملح وسوف نوضح وصفة الملح للتخلص من التجمد في غضون عشر دقائق من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة فك الفراخ واللحوم

نجد لفك الفراخ واللحوم المجمدة يجب علينا أن نحضر وصفة مكونة من عدة مكونات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

ملح.

خل.

ليمون.

طريقة التحضير :

نحضر وعاء ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ونأخذ ملعقة من الخليط ونضعه على اللحوم أو الفراخ المجمدة ونتركها حتى تفكك تماما.

نقوم بتدليك الفراخ واللحوم بملعقة من هذا الخليط وبعد عشر دقائق نلاحظ بأنها أصبحت طازجة ومفككه.

وصفة أخرى لفك اللحوم والفراخ

توجد الكثير من الوصفات التي تساعد على فك الفراخ واللحوم وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

فلفل أسود.

خل.

طريقة التحضير: