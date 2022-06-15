نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. ملعقة سحرية لفك الفراخ واللحوم المجمدة وتحوليها طازجة مهما كان ليها شهور في الثلاجة في المقال التالي
تكون اللحوم والفراخ من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي مهمة جدا وتساعد على بناء الجسم وتقوية العضلات، ونظرا لغلاء أسعار اللحوم والدواجن معا بطريقة سريعة قامت ربة المنزل الاستغناء عن تلك اللحوم والدواجن الطازجة واستبدلها باللحوم والدواجن المجمدة حيث تكون سعرها في متناول الجميع، ونظرا لان اللحوم المجمدة تكون أنسجتها قليلة الفائدة ولكن استطعنا أن نحل تلك المشكلة والتخلص من التجمد وذلك عن طريق ملعقة من الملح وسوف نوضح وصفة الملح للتخلص من التجمد في غضون عشر دقائق من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة فك الفراخ واللحوم
نجد لفك الفراخ واللحوم المجمدة يجب علينا أن نحضر وصفة مكونة من عدة مكونات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- ملح.
- خل.
- ليمون.
طريقة التحضير :
- نحضر وعاء ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ونأخذ ملعقة من الخليط ونضعه على اللحوم أو الفراخ المجمدة ونتركها حتى تفكك تماما.
- نقوم بتدليك الفراخ واللحوم بملعقة من هذا الخليط وبعد عشر دقائق نلاحظ بأنها أصبحت طازجة ومفككه.
وصفة أخرى لفك اللحوم والفراخ
توجد الكثير من الوصفات التي تساعد على فك الفراخ واللحوم وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- ملح.
- فلفل أسود.
- خل.
طريقة التحضير:
- نحضر بولة ونقوم بخلط جميع المكونات بها ونأخذ ملعقة من الخليط ونضعها على الفراخ ونقوم بتدليكها بها.
- ونأخذ ملعقة ونضعها على اللحمة ونقوم بتدليكها بها ونتركهم لمدة عشر دقائق ثم نلاحظ بأنها أصبحت طازجة وغير مجمدة.
- يمكن بعد ذلك نقوم بتحضير الفراخ واللحوم بالطريقة التي نريدها مثل نقوم بسلقها أو تحميرها أو عمل الفراخ البانيه أو الشيش طاووق
- ويمكن عمل اللحمة بها الكفتة والاستيك أو سلقها أو شويها أو عمل كباب الحلة.
- وبذلك تلك الطرق يمكن من خلالها فك الأطعمة المجمدة وجعلها طازجة والتخلص من التجميد وتوفر لدينا في الأسعار وتساعد في التخلص من الزفارة ويجب على جميع ربات المنازل استخدام هذه الطرق لفك المجمدات واستخدمي هذه الملعقة لفك آلفراخ بكل سهولة بدون تكاليف.
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