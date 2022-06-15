15 دقيقة لتبييض الوجه واليدين وشد البشرة وتأخير ظهور التجاعيد بخلطات سحرية آمنة ومجربة

نقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني خلطات طبيعية لتبييض الوجه واليدين في أيام وشد البشرة، فحين تظهر مشاكل البشرة على الوجه من تجاعيد واسمرار، تعد أكبر المشاكل التي تتعرض لها أغلبية السيدات، ومن هنا تبدا البعض بالبحث وراء أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في ازالة البقع الداكنة والنمش والاسمرار والحبوب، ولذلك نستعرض أقوي مجموعة مجربة في تفتيح البشرة سريعا باقل مكونات ولنتيجة مبهرة من اول استعمال.

خلطات تبيض الوجه في أسبوع

تعتبر الخلطات الطبيعية هي أفضل الطرق الآمنة على البشرة كونها تعد من مواد طبيعية تساعد فيعلاج البشرة وتغذيتها بعمق، وذلك بعكس الكريمات ومستحضرات التجميل التي تباع بثمن باهظ ومع استعمالها لفترات طويلة ترهق الجلد وتزيد من حجم المشكلة نظرا كونها تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

تبييض الوجه في يوم وشد البشرة مع قناع البرتقال والكركم

المكونات

نصف برتقالة.

ملعقة من مسحوق الكركم.

الطريقة

اعصيري نصف البرتقالة، ثم اضيفي مسحوق الكركم واخلطي المكونان معا جيدا. ضعي المزيج على المناطق التي تريدين تبييضها بأطراف أصابعك ودلكيها. يمكنك شطف المزيج بالفاتر الماء بعد مرور ساعة على الأقل، ويفضل تكرار الخلطة كل يومين.

خلطة معجون الطماطم لتبييض الوجه واليدين

المكونات

نصف حبة من الطماطم المبشور.

نصف ملعقة من دقيق الأرز.

الطريقة

ضعي كمية معجون الطماطم في وعاء صغيرة واضيفي عليه كميةدقيق الأرز واخلطي المكونات معا جيدا. ضع الخليط الذي حضرته على بشرتك. بعد الانتظار لمدة 20 دقيقة ، اشطفيه بالماء الدافئ. يمكنك تطبيق هذا الخليط ثلاثة مرات في الأسبوع.

خلطة الزبادي لتبييض البشرة

المكونات

ملعقة من الزبادي.

الطريقة

ضعي الزبادي على بشرتك كطبقة رقيقة واتركيها حتى تجف تماما لمدة 15 دقيقة. ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ، يمكنك ملاحظة أن بشرتك أصبحت أكثر بياضًا وأكثر إشراقًا بعد الاستعمال.

وصفة زيت الخروع لشد البشرة وتأخير الخطوط الدقيقة من على الوجه

الخروع له فوائد عديدة على البشرة وخاصة الوجه كونه يعمل على تبييض وشد البشرة وتأخير عمليات ظهور التجاعيد.

المكونات

ملعقة من زيت الخروع.

الطريقة