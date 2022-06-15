أحسن من خبز المخابز.. خبز الدار في الحلة بدون خميرة كيماوية ولا عجن ولا مجهود بطريقة لا تصدق

في دول البحر المتوسط من الأطعمة الرئيسية التي تمثل نسبة كبيرة من الوجبات الخبز، وخلال الفترة الأخيرة تتجه ربات البيوت إلى تحضيره في المنزل لتجنب انتقال الأوبئة والأمراض، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة للحصول من خلال كيلو دقيق واحد على أكثر من طعم، كما تعددت المكونات الخاصة بتحضيرة حيث يمكن تحضير الخبز الأبيض من الدقيق الأبيض وخبز الشوفان لأصحاب الدايت والأنظمة الغذائية الخاصة بالتخسيس بالإضافة إلى إمكانية تحضيره دون الحاجة إلى فرن أو خميرة التي تحتاج مزيد من الوقت لاختمار العجينة، ولمعرفة الطريقة يجب متابعة السطور التالية للحصول على الخطوات بالتفصيل والمكونات اللازمة.

خبز الدار في الحلة بدون خميرة وبدون فرن

يمكن تحضير الخبز بالدار بمكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، فقط كل ما سيتم توفيره قبل البدء في تحضير الخبز لتسويته المكونات التالية:

كوب احد من الطحين متعدّد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار من الماء.

طريقة عمل الخبز بدون خميرة أو فرن بالبيت

قبل البدء في تطبيق الخطوات يجب نخل الدقيق جيداً حتى لا يتكل الخليط أثناء تحضيره.

في وعاء نظيف نضع الطحين أو الدقيق ونضيف له الملح مع التقليب ثم يتم إضافة السمنة.

نقوم بفرك العجينة حتى تندمج السمنة بحبيبات الدقيق.

نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي مع العجن الجيد للخليط.

عند الحصول على عجينة لينة ولكنها متماسكة في نفس الوقت يتم تغطية الخليط بكيس من النايلون.

بعد مرور عشر دقائق يتم تقسيم العجين إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.

على سطح نظيف يتم رش بعضاً من الدقيق ونبدأ في فرد الكور بواسطة النشابة الخشبية.

بعد فردها جميعاً والحصول على قطع دائرية يتم تسخين مقلاة يتم وضع رغيف الخبز وعند تحميره من الأسفل يتم قلبه على الوجه الأخر.

طريقة عمل الخبز بالبيت

لمزيد من الإضافات لتحقيق قيمة غذائية أعلى يمكن إضافة سكر وحليب بودر إلى المكونات السابقة، كما يمكن استبدال السمن النباتي بالزيت وتطبيق نفس الخطوات السابقة على أن يتم مزج المكونات الجافة أولاً في وعاء ثم إضافة الزيت مع التقليب ثم الماء الدافئ مع العجن المستمر للحصول على عجينة ناجحة.