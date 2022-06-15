ماسك النشا والخل لتفتيح البشرة و جميع الأماكن الداكنة بالجسم

ماسك النشا والخل ، من أقوى الماسكات الطبيعية التي يتم تحضيرها بالمنزل من خلال مكونات سهلة وبسيطة جدا لكنها تعطى نتائج مذهلة ورائعة في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة الاسمرار الناتج عن التعرض للشمس، فهو ماسك مفتح للبشرة بشكل سريع ومذهل، وهو ماسك سريع التفتيح فنتائجه تظهر من أول استخدام، يعرف بأنه ماسك النضارة والتفتيح حيث يعمل النشا الذي يحتوي عليه كمقشر طبيعي للبشرة يزيل الجلد الميت، ويحتوي أيضًا على ماء البطاطس الذي يعمل على التخلص من التصبغات، ويحتوي أيضًا على بعض من المكونات الأخرى التي تعمل على العناية بالبشرة والحفاظ عليها من العوامل الخارجية التي نتعرض لها بشكل يومي مثل الأتربة وأشعة الشمس والجفاف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل ماسك النشا والخل الماسك الاقوى والأفضل لتفتيح البشرة وتبيضها.

مكونات عمل ماسك النشا والخل

يتكون الماسك من مكونات سهلة وبسيطة وطبيعية هي كما يلي:-

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

حبة من البطاطس.

ماء ورد لخلط ( حوالي أربع ملاعق).

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك النشا والخل لتفتيح لبشرة من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:-

نقوم ببشر حبة من البطاطس باستخدام البشرة ثم نقوم بتصفية مبشور البطاطس باستخدام مصفاة سلك. نأخذ ماء البطاطس ويوضع في طبق، ثم نضيف إليه النشا والخل. ثم نقلب المكونات جيدًا حتي تتجانس مع بعضها البعض. ثم نضيف ملعقة من ماء الورد وملعقة من الدقيق الأبيض ونمزج المكونات حتي تذوب. نستمر في إضافة ماء الورد تدريجياً حتي يذوب الدقيق ويصبح قوام الخليط ثقيل وسائل في نفس الوقت.

طريقة الاستخدام