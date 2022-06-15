نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقة رهيبة ضعيها في الشامبو هتخلي شعرك خيوط حرير بدون فرد ولا زيوت لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة في المقال التالي
نجد أنه تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وذلك لأن الشعر الطويل يكون من علامات الجمال المهمة التي تمنح المرأة شكل مميز ورائع ، إلى جانب هناك من يبحث عنهن على طريقة تنعيم الشعر وجعله حريريا وذلك لأن الشعر الحرير يعطي شكل رائع وجذاب ويخلصنا من التجعد والهيشان لذلك استطعنا أن نجد مكون فعال عند وضعه على الشامبو سوف نلاحظ بأن الشعر يصبح حريريا وطويلا وهذا المكون هو القهوة حيث تساعد القهوة على تنعيم الشعر وتطويله في وقت قياسي وسوف نوضح طرق عمل الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الشعر
نجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه ولمعانة وجعله حريرا وسوف نتعرف على مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..
- شامبو.
- ماء.
- قهوة.
طريقة تحضير الوصفة
عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تحتاج إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية ..
- نحضر بولة ونضع بها نصف كوب من الماء ونضع عليه كمية الشامبو المناسبة لغسل الشعر.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة من القهوة على الشامبو ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بعد ذلك بغسل الشعر لنتمتع بشعر لامع وطويل وحرير في وقت قياسي.
وصفة الأسبرين للشعر
يعرف الأسبرين بمدى قدرته على تطويل الشعر وتكثيفه في وقت قياسي وسوف نوضح طرق تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- شامبو.
- ماء.
- أسبرين.
طريقة التحضير:
- نحضر بولة ونضع بها الماء والشامبو ونقلبهم جيدا.
- نحصر قرصين من الأسبرين ونقوم بطحنهم جيدا ونضعهم على المكونات السابقة.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس سويا.
- نقوم بغسل الشعر بهذا الخليط بشكل جيد وسوف نلاحظ بأنه أصبح ناعما ورائعا وطويلا وكثيفا في وقت قياسي.
- يجب على جميع السيدات والفتيات القيام بتجريب تلك الوصفات وعملها في المنزل للحصول على نتيجة رائعة.
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