اخلط القرنفل والليمون وضعه ليلة واحدة قبل النوم عل هذه المنطقة من جسدك ولن تستغني عنها طيلة حياتك

يعد القرنفل من النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر المغذية ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، ويعمل على التخلص من الأملاح، ويساهم في تنظيم حركة الهضم، يعالج الكحة، ويساهم في التخلص من البلغم المتراكم على الرئة، ونجد أن الليمون من الحمضيات التي تقوي المناعة، يساعد في تنظيف الرئة وعلاج الكحة و عندما نقوم بجمع المكونين معا وتناولهم قبل النوم سوف نحصل كثير من الفوائد للجسم وسوف نوضح طريقة تحضير المشروب وأهم فوائدهم من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير القرنفل مع الليمون

تكون تلك الوصفة تساعد على التخلص من الوزن الزائد، وتعمل على زيادة المناعة وتقويتها، تخلصنا من الأمراض وتعالج مرض السرطان وعندما نقوم بتحضيرها نجدها تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل.

ليمون.

ماء.

نعناع.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به القرنفل، والماء، والنعناع ونضعهم على النار ونتركهم يغلوا حتى تمام الغليان.

نقوم بتصفية الخليط ووضعه في كوب وعصر عليه نصف ليمونه.

يتم تناول هذا المشروب قبل النوم وسوف نلاحظ الكثير من الفوائد الرائعة.

فوائد مشروب القرنفل والليمون

يكون هذا المشروب من المشروبات المهمة التي يمكن تناولها قبل النوم وسوف نوضح فوائده من خلال النقاط التالية..