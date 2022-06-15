نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كورية معجزة لتبيض الوجه والجسم بياض الحليب و التخلص من التصبغات و حروق الشمس في 3 أيام في المقال التالي

جميع النساء يحلمن ببشرة نضرة مثل بشرة الكوريات التي مثل الزجاج وخالية من أي بقع داكنة أو بثور سوداء، لذلك قمنا بتجميع عدد من الوصفات مأخوذة عن الكوريات لتفتيح بشرتك وجعلها خالية من البقع الداكنة والبثور السوداء والتجاعيد والترهلات بشكل نهائي، فقط استمري على تلك الوصفات التي سنوضح طريقة تحضيرها بعد قليل حتى تحصلي على نتيجة مرضية لكي، تشتهر الكوريات بصفاء ولمعان بشرتهن بسبب استخدامهم وصفات طبيعية ومتوفرة بكل منزل فتقوم بتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والترهلات بها، لذا في هذا المقال نقلنا عنهن طريقة تحضير الوصفات التي يمكنك تحضيرها للمنزل ولن تحتاجي لأي مكون خارجي لعملها، قومي بإتباع الخطوات التالية لتحصلي على بشرة ناعمة وخالية من البقع الداكنة والبثور السوداء مثل البشرة الكورية. وصفة كورية معجزة للتخلص من البقع الداكنة والبثور السوداء والتجاعيد فى ثوانى وصفة الزبادي الكورية وعصير الليمون لإزالة البثور السوداء والبقع الداكنة وتفتيح البشرة في خلال أيام وإليكي طريقة تحضيرها: قومي بعصر ليمونة واحدة ثم اسكبي عصيرها في صحن صغير، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي وقومي بمزج المقادير جيدًا.

ضعي المزيج على وجهك وابدأي بتوزيعه بلطف ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بالماء.

كرري هذه الوصفة مرة كل ثلاثة أيام. وصفة عصير الليمون للتخلص من البثورالسوداء طريقة تحضير الوصفة : قومي بالضغط على ليمونة واحدة حتى تصبح سهلة التقطيع.

قومي بتقطيع الليمونة إلى جزئين.

يتم استخلاص العصير من الليمونة ووضعه في صحن صغير.

قومي بوضع العصير على أماكن انتشار البثور السوداء واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بماء غير ساخن.

قومي باستخدام هذه الوصفة مرتين يوميًا، أثناء النهار وقبل الخلود إلى النوم.

وصفة العسل الأبيض والبطاطس لإزالة البثور السوداء طريقة تحضير الخلطة: يتم تقطيع حبة البطاطس إلى أجزاء صغيرة في وعاء.

يتم إضافة كمية مناسبة من العسل الأبيض البطاطس المقطعة ثم ابدأي بالتقليب.

يتم وضع الوصفة على وجهك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل البشرة بماء فاتر.

كرري هذه العملية مرة كل أسبوع. عمر شويل - جدة وصفة كورية معجزة لتبيض الوجه والجسم بياض الحليب و التخلص من التصبغات و حروق الشمس في 3 أيام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة كورية معجزة لتبيض الوجه والجسم بياض الحليب و التخلص من التصبغات و حروق الشمس في 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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