نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة الجعان والشبعان كيكة البسبوسة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
كيكة البسبوسة التي يطلق عليها كيكة الرواني هذه من ألذ أنواع الكيك؛ فهي خفيفة وهشة وعند تناولها فإنها قادرة على سد الجوع، فهي يتم تناولها في وجبة الفطور والعشا مع كوب من اللبن أو الشاي فتصبح وجبة غذائية كاملة، والكثير من الأشخاص يقبلون على تناولها لذلك تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، وهذا مما دعانا أننا نوفر لكم في هذا المقال أسهل طريقة عمل هذه الكيكة في المنزل بكل سرعة وبساطة.
طريقة عمل كيكة البسبوسة
من خلال بعض المكونات البسيطة يمكنك عمل كيكة البسبوسة اللذيذة؛ حيث أن هذه المكونات متوفرة في كل مكان وهى غير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في التالي:
- 4 أكواب من دقيق السميد.
- عدد أربع بيضات كبيرة الحجم.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من اللبن الحليب السائل.
- كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الشربات المعد مسبقا.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة اللذيذة في أقل وقت ممكن بطريقة سهلة جدا؛ حيث أنها من أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكبار والصغار؛ فهي ليست مكلفة ولا تستهلك وقت ولا مجهود في عملها، وتتمثل خطواتها في التالي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به دقيق السميد بعد أن يتم نهله جيدا، وذلك حتى نتخلص من الشوائب والعوالق الموجودة به.
- ثم نضيف إليه البيكنج بودر وجوز الهند.
- نحضر وعاء اخر نضع به كلا من البيض والسكر والفانيليا، ويتم خفقه جيدا في الخلاط حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف إلى الخليط الزيت والحليب ثم نخفق مرة أخرى.
- نضع السميد بمحتوياته على الخليط السائل، ويقلب جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.
- نحضر صينية وندهنها بالسمن ونرش قليل من الدقيق حتى لا يلتصق العجين.
- نضع الكيك في الصينية مع التحريك القليل من الجوانب حتى يتم تفريغ الهواء من الصينية.
- ندخل الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا على درجة حرارة 180 درجة.
- عند اكتمال التسوية والحصول على اللون الذهبي نخرجها من الفرن وفور خروجها نسقيها بالشربات.
- ثم يتم تقطيعها وتقديمها في طبق التقديم.
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