وجبة الجعان والشبعان كيكة البسبوسة في المنزل بكل سهولة

كيكة البسبوسة التي يطلق عليها كيكة الرواني هذه من ألذ أنواع الكيك؛ فهي خفيفة وهشة وعند تناولها فإنها قادرة على سد الجوع، فهي يتم تناولها في وجبة الفطور والعشا مع كوب من اللبن أو الشاي فتصبح وجبة غذائية كاملة، والكثير من الأشخاص يقبلون على تناولها لذلك تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، وهذا مما دعانا أننا نوفر لكم في هذا المقال أسهل طريقة عمل هذه الكيكة في المنزل بكل سرعة وبساطة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

من خلال بعض المكونات البسيطة يمكنك عمل كيكة البسبوسة اللذيذة؛ حيث أن هذه المكونات متوفرة في كل مكان وهى غير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

4 أكواب من دقيق السميد.

عدد أربع بيضات كبيرة الحجم.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من اللبن الحليب السائل.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الشربات المعد مسبقا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة اللذيذة في أقل وقت ممكن بطريقة سهلة جدا؛ حيث أنها من أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكبار والصغار؛ فهي ليست مكلفة ولا تستهلك وقت ولا مجهود في عملها، وتتمثل خطواتها في التالي: