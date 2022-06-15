ضاع عمرك وأنتي تقلي البطاطس غلط حطيها في الخلاط وحضريها في 10 دقائق أفضل من المحلات التجارية

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يعشق الكثير منا تناول البطاطس وخاصة البطاطس المحمرة مع الكاتشب والمايونيز ويمكن عملها شيبسي مثل الشيبسي الذي نقوم بتناوله بشكل دائم من السوبر ماركت، وتبحث ربة المنزل دائما على الطرق الصحية التي يمكن من خلالها أعداد البطاطس، وذلك بسبب عند قلي البطاطس نلاحظ بأنها تمتص الكثير من الزيوت، وتؤدي إلى الضرر بصحتنا ورفع نسبة الكوليسترول في الدم مما يضر بصحة القلب ، ولكن اليوم يمكن أن نجد لكم طريقة عمل البطاطس في الخلاط وتتميز تلك الطريقة بأنها صحية ولا تمتص أب زيوت وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات عمل البطاطس في الخلاط
نجد آن تلك الطريقة صحية جدا ولا تمتص أي زيوت وتحافظ على صحتنا من حدوث الجلطات وأضرار القلب وسوف نلاحظ عندما نقوم بالبطاطس بهذه الطريقة يحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- بطاطس.
- نشا.
- قليل من الماء.
- ءدقيق.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بابريكا.
طريقة تحضير وصفة البطاطس في الخلاط
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة كي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا وتقشيرها وتقطيعها قطع صغيرة.
- توضع قطع البطاطس في الخلاط مع القليل من الماء ونقوم بضربها.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضعها في وعاء ونضع عليها ملعقة النشا، ملعقة دقيق ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نضع التوابل من ملح وفلفل وبابريكا وجميع التوابل التي نفضلها.
- نقوم بتقليب المكونات حتى نحصل على قوام متجانس.
- نحضر طاسة غير لاصقة ونتركها على النار حتى يسخن.
- نضع من خليط البطاطس في الطاسة عن طريق كبشة صغيرة وعمل بها دوائر في الطاسة.
- نترك الدوائر في الطاسة حتى يصبح لونها ذهبيا فنقلبها على الجانب الأخر.
- عند تمام السواء نخرجها ونضعها على مناديل ورقية.
- تكرر الخطوات السابقة حتى ننهي كمية البطاطس التي لدينا.
- تقدم البطاطس لجميع أفراد العائلة وبالهناء والشفاء.
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