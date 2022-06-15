طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت أحلى من الجاهزة

كرات البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وتتميز عن غيرها بأنها من الحلويات الخفيفة وشكلها كروي ذهبي لذيذ، كما أنها أيضا تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا لما تحتويه من مكونات؛ فقد تبحث بعض السيدات على طريقة سهلة لعمل كرات البسبوسة، لذلك قد نقدمها لكم من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كرات البسبوسة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم في السطور القادمة يمكنك عمل كرات البسبوسة اللذيذة، وهي من ألذ أنواع الحلويات ومكوناتها ليست مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

2 كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السمن.

كوب زبادي.

نصف كوب من السكر.

علبة قشطة صغيرة.

ربع كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكسرات للزينة مثل البندق أو اللوز.

مقدار قليل من المكسرات.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدا وبسيطة لعمل كرات البسبوسة لا تستهلك وقت ولا مجهود أثناء تجهيزها مكوناتها متوفرة بكثرة في كل مكان، وإليكم الخطوات كالآتي:

يتم إحضار وعاء ونضع به دقيق السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ثم نضيف إلى الخليط السمن والزبادي والقشطة، ويتم الخلط بينهم جيدا حتى يتم الحصول على القوام المناسب الذي نرغبه.

نحضر صينية فرن عيون ونضع بكل عين ورق الزبدة، ثم نضع بها كرات البسبوسة.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى نحصل على اللون الذهبي.

فور خروجها من الفرن نضع عليها الشربات ثم ترش بالمكسرات.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف يتم تحضير الشربات في منتهى السرعة، وذلك حتى يتم إضافته للبسبوسة بعد أن يبرد، وتتمثل خطواته البسيطة في السطور التالية: