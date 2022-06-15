طريقة تحضير مربى المشمش في البيت بالمقادير والخطوات أحلى من الجاهزة

مربى المشمش من ألذ أنواع المربى التي يمكن تذوقها علي الإطلاق، كما أن الأعلي في ارتفاع نسب المبيعات من بين الأنواع الأخرى من المربي، كذلك يتزايد عمليات الشراء علي مربي المشمش طوال العام، لذلك وبما أن فاكهة المشمش لا يمكن وجودها الس خلال موسم الصيف ولفترات قليلة تهتم الكثير من السيدات على جلب أكبر كمية من ثمار المشمش لصناعة المربى بكميات تدوم على مدار العام، لكم طريقة تحضير مثل الجاهز تماما لا يعلمها الكثيرون ويبحث عن ملايين السيدات خلال هذه الفترة لأنه كما ذكرنا موسم المشمش والذي يحتوي على قيمة غذائية عالية لك ولاطفالك.

طريقة تحضير مربى المشمش

يحتوي مربى المشمش على مجموعة مميزة من المعادن والفيتامينات، ولاسيما الكالسيوم لذلك يمكنكم الاستفادة لأكثر من طريقة لإعداد مربى المشمش فيما يلي.

المكوّنات

كيلو جرام من المشمش الطازج.

كيلو جرام من السكر.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

يتم اختيار المشمش بحيث يكون مستوي وطري وليس الأخضر الناشف.

يتم غسل كمية المشمش ونزع البذور منها.

يتم وضع السكر في وعاء، ثم يوضع عليهم كمية المشمش.

يتم رفعها على النار عند الغليان نضيف عصير الليمون والفانليا ونترك الخليط يتكسف منه الماء.

يتم تحريك المكونات باستمرار عندما تنضج تماما يتم فرمها باليد بلندر.

ثم نحضر برطمانات زجاجية ونصب بها المربي بعد أن تبرد تماما وتحفظ في الثلاجة أو الفريزر.

طريقة أخري

كيلو جرام من المشمش.

نصف كيلو جرام من السكر.

عصرة ليمونة.

طريقة التحضير

يتم غسل المشمش جيدا وتفصيصه من النواة بعد شقها إلى نصفين.

نحضر السكر والممشى ونضعهم في وعاء مناسب ونقلبهم جيدا.

يتم تركهم معا لمدة أربعة وعشرين ساعة، ثم يتم رفعهم على نار هادئة ويتم عصر الليمون.

يوضع علي النار ليغلي ثم يتم جمع الرغوة التي تتكون تتكون أعلى المربي.

ثم يتم التقليب باستمرار وبحرص شديدا.

يترك هكذا لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد تماما.

يوضع في برطمانات مجففة جيدا ومحكمة الغلق دون هرس أو فرم ليصبح مربي مشمش حب.

توضع الكمية في الفريزر لحين الاستخدام.

للحصول على كمية أكبر يتم مضاعفة المكونات السابقة مع تتبع نفس الخطوات.