يا تكاته لكل ست بيت أفضل طريقة لعمل الفراخ المشوية بطريقة الشيف حسن   

تعتبر الفراخ المشوية من أكثر الوصفات التي يقبل عليها الكثير، حيث تعد من الوصفات الصحية كما يفضلها الأفراد الذين يتبعون نظام غذائي، وذاك لأنها لا تحتوي على الكثير من الدهون كما يتم تقديمها مع السلطة الخضراء، والأرز المبهر، حيث تعد من أكثر الوصفات التي يتزايد البحث عنها من قبل ربات البيوت، وتعد طريقة الشيف حسن من أنجح الوصفات التي يحبها الكثير، وحيث يستخدم الشيف حسن مكونات بسيطة متوافرة في كل بيت، كما أن شرح الشيف حسن وطريقه إعداده الوصفة تعد بسيطة وسهلة جدا.

مكونات الفراخ المشوية

فرخة متوسطة الحجم.

علبة زبادي.

ملعقة من الزيت.

بصلتين.

فص ثوم مهروس.

نصف ملعقة فلفل أسود.

كمون.

نصف ملعقة بهارات فراخ.

ربع كوب خل.

طريقة اعداد الفراخ المشوية بطريقه الشيف حسن

من الوصفات الممتعة وذات الطعم اللذيذ، حيث يقوم الشيف حسن بإعداد الفراخ المشوية بطريقة جعلت الكثير يبحث عنها والطريقة كالتالي: