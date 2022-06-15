نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا تكاته لكل ست بيت أفضل طريقة لعمل الفراخ المشوية بطريقة الشيف حسن في المقال التالي
تعتبر الفراخ المشوية من أكثر الوصفات التي يقبل عليها الكثير، حيث تعد من الوصفات الصحية كما يفضلها الأفراد الذين يتبعون نظام غذائي، وذاك لأنها لا تحتوي على الكثير من الدهون كما يتم تقديمها مع السلطة الخضراء، والأرز المبهر، حيث تعد من أكثر الوصفات التي يتزايد البحث عنها من قبل ربات البيوت، وتعد طريقة الشيف حسن من أنجح الوصفات التي يحبها الكثير، وحيث يستخدم الشيف حسن مكونات بسيطة متوافرة في كل بيت، كما أن شرح الشيف حسن وطريقه إعداده الوصفة تعد بسيطة وسهلة جدا.
مكونات الفراخ المشوية
- فرخة متوسطة الحجم.
- علبة زبادي.
- ملعقة من الزيت.
- بصلتين.
- فص ثوم مهروس.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- كمون.
- نصف ملعقة بهارات فراخ.
- ربع كوب خل.
طريقة اعداد الفراخ المشوية بطريقه الشيف حسن
من الوصفات الممتعة وذات الطعم اللذيذ، حيث يقوم الشيف حسن بإعداد الفراخ المشوية بطريقة جعلت الكثير يبحث عنها والطريقة كالتالي:
- نقوم بغسل الفراخ جيدا في ماء باردة كما تقوم بوضعها في محلول النفع والذي يتكون من لترين من الماء بالإضافة إلى أربع ملاعق كبيرة من الملح الأبيض و خمس ملاعق سكر.
- نقوم بترك الدجاج داخل المحلول لمدة لا تقل عن أربع ساعات.
- نضع الدجاج في مصفاة حتى نتخلص من الماء الموجود به.
- ثم نقوم بعمل فتحات لها عن طريق غرسها بسكينة ذات سن رفيع.
- نحضر بطولة ونضع بها البصل المبشور ونضيف عليها علبة من الزبادي.
- نضع نصف ملعقة من الفلفل الاسود ثم نضع الكمون.
- نضيف الزيت على باقي المكونات
- نضع بهارات الدجاجة ونخلط جيدا ونضيف ملعقة من الملح.
- نقوم بوضع جزء من الحشو داخل الدجاجة وتحت الجلد ونقوم بعمل مساج الدجاجة من الخارج
- نضع الدجاجة في صينية ونضع عليها شبكة ثم نقوم بوضع الفرن على درجة حرارة 250 لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بتغطية الدجاجة بورق فويل وتخفض النار على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج الدجاجة.
- نقوم بعمل اختبار عن طريق وضع عود خشبي بها للتأكد من نضجها.
- ثم نقوم بتشغيل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
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