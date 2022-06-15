نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوجبات الجاهزة الكل يحبها الفطير الشرقي بالسجق في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطير الشرقي بالسجق يعد من ألذ أنواع الفطائر حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خارج المنزل، وذلك لأن طعمه ورائحته جذابة، والكثير من الأمهات كثيرا ما يحتارون في اختيار غذائهم فهذه الأكلة من الأكلات السريعة اللذيذة، كما أنها محببة لدى الجميع من الكبار والصغار ولكن لا يجيد عملها إلا المتمكن منها، لذلك سوف نعرض لكم طريقة سهلة جدا للمبتدئين لكى يتم صنعها في المنزل بكل سهولة عليك اتباع مقالنا هذا.

طريقة عمل الفطير الشرقي بالسجق

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الفطير بالسجق اللذيذ، حيث أن له قيمة غذائيّة عالية فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة لما يحتوي عليه من مكونات، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من البهارات.

كوب ماء دافئ.

نصف كيلو من السجق يقطع قطع صغيرة على حسب الرغبة.

طماطم مقطعة صغيرة.

فلفل الوان مقطع قطع صغيرة.

فلفل أخضر حار أو على حسب الرغبة.

جبنة رومي أو شيدر أو موزاريلا على حسب رغبتك.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحضر الفطير الشرقي بالسجق اللذيذ جميع مكوناته مفيدة للجسم، كما أن طريقة عمله سهلة جدا وليست مكلفة فهي جميعها متوفرة في متناول الكثير، والخطوات هى كالتالي:

يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من الدقيق والزيت ونحركهم جيدا، ثم نضيف الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة مناسبة، ونتركها لمدة ساعة لكي ترتاح.

تقسم العجينة إلى أجزاء ونفردها بالنشابة حتى تصبح رقيقة إلى حدا ما.

يتم تجهيز الحشو بوضع كل المكونات ما عدا الجبن.

نضع الحشو على الفطيرة مع ترك مسافة من الجوانب، ثم نضع الطبقة الأخرى على الفطيرة ويتم غلق الجوانب كلها.

نضع الفطيرة في صينية مدهونة قليلا من الزيت وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة، وذلك لمدة نصف ساعة مع مراعاة تسخين الفرن مسبقا قبل دخول الصينية بربع ساعة تقريبا.

نخرج الفطير بعد النضج ووصول الفطير إلى اللون الذهبي اللذيذ.

ملحوظة يجب ترك العجينة لمدة ساعة على الأقل لكي ترتاح قبل وضع الحشو داخلها، بالإضافة إلى ذلك ننخل الدقيق جيدا للتخلص من الشوائب والعوالق التي توجد به، وذلك مع ضرورة التأكد من صلاحية المكونات وأن تكون درجة الحرارة للمكونات بدرجة حرارة الغرفة.