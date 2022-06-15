نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري لتفتيح البشرة بسحر ولا في الخيال وصفة تزيل سواد السنين الي فاتت وترجع البشرة مثل الأطفال في المقال التالي
تبحث النساء طوال الوقت عن طرق فعالة من أجل تفتيح الجسم والمناطق الداكنة به المنتشرة في مناطق الجسم المختلفة مثل الأكواع أو الركب أو منطقة البكيني أو تحت الإبط، ولأن تلك المناطق تكون واضحة تمامًا وتُشعر المرأة بقلة الثقة بنفسها فهي ترغب في تفتيحها والتخلص من اللون الداكن المحيط بها والذي يغطي جمالها ولونها الأصلي، واليوم نضع لكم وصفة جديدة باستخدام كريم نيفيا والقهوة لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم ومع تكرار تلك الوصفة ستلاحظون نتيجة مرضية تمامًا تابعوا معنا للتعرف على الكيفية.
كريم سحري لتفتيح البشرة مصنوع من كريم نيفيا والقهوة
تحتوي هذه الطريقة على مكونات غنية بمواد طبيعية تزيل السواد الذي يحيط بمعظم مناطق الجسم من خلال تقشير الجلد لكي يظهر الجلد الجديد باللون الأصلي له، ولكن قد تكون تلك المناطق الداكنة ناتجة عن عاداتنا اليومية ونحن لا ندري فمثلًا قلة ترطيب تلك المناطق وعدم العناية بها يتسبب في تراكم تلك الطبقة من اللون الداكن بها، كما أن استخدام بعض مستحضرات التجميل أو العناية الخاطئة قد تتسبب في تحول لون الجلد إلى لون أغمق ولكن بوصفتنا لكم اليوم سنساعدكم على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم.
استخدام وصفة القهوة وكريم نيفيا لتفتيح الجسم
لا تتكون الوصفة من مكونات عديدة بل من البن المطحون وكريم نيفيا مع مقدار زيت زيتون كافي لمزج المكونات الأخرى مع نشا بمقدار بسيط منها ونتبع الخطوات الآتية في التحضير والاستخدام:
- تخلط في البداية النشا مع البن المطحون أو القهوة لكي يتداخلا معًا قبل الاستكمال.
- نضيف فيما يلي كريم نيفيا ونقلبهم معهم حتى يتحول قوام الخليط إلى قوام كريمي.
- يتم إضافة المكون الأخير وهو زيت الزيتون حيث يضاف بكمية بسيطة بحيث تتداخل المكونات مع بعضها كليًا.
- نمزج الوصفة جيدًا قبل أن نطبقها على الجسم ومن ثم يتم تحديد المناطق المراد استخدام الوصفة عليها للبدء في تطبيقها بالفعل.
- ندلك عدة مرات حتى تنشط الدورة الدموية بالمنطقة وبعدها نتركها لعشر دقائق أو ربع ساعة لكي نغسلها بالماء وننظفها جيدًا فيما بعد.
- نستخدم مرطب مناسب للمنطقة بعد الانتهاء.
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