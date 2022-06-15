كريم سحري لتفتيح البشرة بسحر ولا في الخيال وصفة تزيل سواد السنين الي فاتت وترجع البشرة مثل الأطفال

تبحث النساء طوال الوقت عن طرق فعالة من أجل تفتيح الجسم والمناطق الداكنة به المنتشرة في مناطق الجسم المختلفة مثل الأكواع أو الركب أو منطقة البكيني أو تحت الإبط، ولأن تلك المناطق تكون واضحة تمامًا وتُشعر المرأة بقلة الثقة بنفسها فهي ترغب في تفتيحها والتخلص من اللون الداكن المحيط بها والذي يغطي جمالها ولونها الأصلي، واليوم نضع لكم وصفة جديدة باستخدام كريم نيفيا والقهوة لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم ومع تكرار تلك الوصفة ستلاحظون نتيجة مرضية تمامًا تابعوا معنا للتعرف على الكيفية.

كريم سحري لتفتيح البشرة مصنوع من كريم نيفيا والقهوة

تحتوي هذه الطريقة على مكونات غنية بمواد طبيعية تزيل السواد الذي يحيط بمعظم مناطق الجسم من خلال تقشير الجلد لكي يظهر الجلد الجديد باللون الأصلي له، ولكن قد تكون تلك المناطق الداكنة ناتجة عن عاداتنا اليومية ونحن لا ندري فمثلًا قلة ترطيب تلك المناطق وعدم العناية بها يتسبب في تراكم تلك الطبقة من اللون الداكن بها، كما أن استخدام بعض مستحضرات التجميل أو العناية الخاطئة قد تتسبب في تحول لون الجلد إلى لون أغمق ولكن بوصفتنا لكم اليوم سنساعدكم على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم.

استخدام وصفة القهوة وكريم نيفيا لتفتيح الجسم

لا تتكون الوصفة من مكونات عديدة بل من البن المطحون وكريم نيفيا مع مقدار زيت زيتون كافي لمزج المكونات الأخرى مع نشا بمقدار بسيط منها ونتبع الخطوات الآتية في التحضير والاستخدام: