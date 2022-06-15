نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير مقلوبة الدجاج بالخضار مفيدة وصحية في المقال التالي
يوجد الكثير من الأصناف التي يختلف عليها الأفراد ومن الأصناف التي تعتبر تقليدية بالنسبة للكثير من الأفراد ولكنها مميزة وأصبح هناك العديد من الطرق التي يتم الإبداع فيها هي وجبات المقلوبة التي أصبحت متطورة في ذلك الوقت بدلاً من أن كانت قديماً يتم تحضيرها من الخضروات فقط ولكن حالياً يمكن إدخال فيها العديد من الأصناف مثل الدواجن أو اللحوم ويقبل عليها الأفراد بشكل كبير لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل أثناء التحضير لذلك فهي من الوجبات السريعة وفي ذات الوقت مميزة بمذاقها وشكلها الخارجي وتحتوي على جميع المكونات المفيدة سواء من الخضروات أو الدجاج حيث يحتوي على الفيتامينات والبروتين اللازم لصحة الفرد وللتعرف على طريقة تحضير المقلوبة يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير مقلوبة الدجاج بالخضار
مكونات التحضير:
- قطعتين من صدور الدجاج.
- شرائح الباذنجان.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- بصلة كبيرة الحجم.
- كأسين من الأرز البسمتي.
- بقدونس مفروم.
- رشه من الكمون.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- شرائح من الكوسه.
- رشه من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير:
- اولاً يتم تجهيز شرائح الباذنجان ثم وضعها في طبق واسع ورش عليها الملح ونتركها لبضع دقائق قليلة.
- ثانياً يتم غسل الباذنجان جيداً للتخلص من الملح ثم سكب الماء بعد ذلك، يوضع إناء على النار به ماء حتى يسخن قليلاً ثم وضع فيه مسحوق الكركم.
- ثالثاً يتم وضع الأرز؛ والملح في الماء ثم نتركهم حتى ينضج، ننتقل إلى الباذنجان ثم نحضر مقلاة ووضع فيها الزيت ثم نقوم بقلي الباذنجان ثم إخراجه وبعد ذلك يتم وضع شرائح الكوسة في نفس المقلاة وبعد ذلك يتم إخراجها مع الباذنجان.
- رابعاً يتم إضافة المكونات السابقة من البهارات بالإضافة إلى البصل ثم نقوم بسلق الدجاج بعد أن يتم تقطيع الصدور إلى شرائح.
- خامساً يتم تحضير طاجن وإضافة في شرائح الباذنجان ثم الكوسة أولاً وبعد ذلك يتم إضافة الأرز وشوربة المرقة وفصوص الثوم وشرائح البصل وغيره.
- سادساً يتم تركه على نار متوسطة حتى ينضج جيداً حتى تتبخر وبعد ذلك عند التقديم يتم قلبه في طبق للتقديم وتقديمها بالهناء والشفاء.
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