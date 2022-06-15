أسرار تحضير مقلوبة الدجاج بالخضار مفيدة وصحية

يوجد الكثير من الأصناف التي يختلف عليها الأفراد ومن الأصناف التي تعتبر تقليدية بالنسبة للكثير من الأفراد ولكنها مميزة وأصبح هناك العديد من الطرق التي يتم الإبداع فيها هي وجبات المقلوبة التي أصبحت متطورة في ذلك الوقت بدلاً من أن كانت قديماً يتم تحضيرها من الخضروات فقط ولكن حالياً يمكن إدخال فيها العديد من الأصناف مثل الدواجن أو اللحوم ويقبل عليها الأفراد بشكل كبير لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل أثناء التحضير لذلك فهي من الوجبات السريعة وفي ذات الوقت مميزة بمذاقها وشكلها الخارجي وتحتوي على جميع المكونات المفيدة سواء من الخضروات أو الدجاج حيث يحتوي على الفيتامينات والبروتين اللازم لصحة الفرد وللتعرف على طريقة تحضير المقلوبة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير مقلوبة الدجاج بالخضار

مكونات التحضير:

قطعتين من صدور الدجاج.

شرائح الباذنجان.

ثلاث فصوص من الثوم.

بصلة كبيرة الحجم.

كأسين من الأرز البسمتي.

بقدونس مفروم.

رشه من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

شرائح من الكوسه.

رشه من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير: