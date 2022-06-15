مسحة من كريم لبان الذكر السحري كولاجين طبيعي للبشرة هيرجعك 20 سنة شباب بدون تجاعيد أو خشونة

يعمل الكولاجين على علاج البشرة وترطيبها والقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة، ولكن بسبب تقدم السن يقل إفراز البشرة للكولاجين وذلك يؤدي إلى زيادة الخطوط البيضاء والتجاعيد في البشرة ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية لزيادة الكولاجين في البشرة، ومن تلك الطرق لبان الدكر والزيوت الطبيعية، وإليكم تفاصيل الوصفة من مكونات وطريقة عمل من خلال موقعنا .. تابعونا.

مسحة من كريم لبان الذكر السحري للبشرة

تتكون وصفة لبان الذكر من مكونات بسيطة وطبيعية وموجودة في كل منزل، وإن مكونات وصفة لبان الذكر كالآتي:

زيت لبان الذكر.

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

زيت السمسم.

زيت اللوز.

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر

يتم تحضير وصفة لبان الذكر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم وضع كميات متساوية من جميع الزيوت في وعاء ومزجهم جيدا.

ثانيا يتم دهن الزيوت كل يوم قبل النون على البشرة، حيث إنها كولاجين طبيعي للبشرة.

ثالثا سوف تعمل هذه الوصفة على التخلص من الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

وصفة الخميرة للبشرة

تحتوي الخميرة على الكثير من المعادن والفيتامينات ولذلك هي تغذي البشرة بشكل فعال للغاية ومن مكونات وصفة الخميرة للبشرة ما يأتي:

خميرة.

نشا.

فازلين.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

أولا: يتم خلط النشا والخميرة في وعاء جيدا ثم يتم إضافة ماء الورد تدريجيا.

ثانيا: ويتم تقليب للمكونات حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

ثالثا: يتم وضع الفازلين على الخليط بعد فكة عن طريق حمام مائي أو في الميكروويف.

رابعا: ثم يتم تقليب جميع المكونات حتى تتجانس ويتم الحصول على قوام كريمي.

خامسا: ثم يتم وضعة على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة حتى تجف تماما.

سادسا: وبعد ذلك يتم غسل البشرة بواسطة الماء وسوف تقوم هذه الوصفة بتفتيح الأماكن الداكنة والقضاء على التجاعيد.

ولكن من الأفضل لأصحاب البشرة الدهنية استبدال زيت الزيتون بزيت آخر وذلك حتى لا يتسبب في ظهور الحبوب، ومن الممكن استخدام وصفة أخرى لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة منها عن طريق خلط معلقة من القهوة مع معلقة من زيت الزيتون ووضعها على بشرتك وسوف تعمل الوصفة على جعل البشرة بيضاء وتزيل الخطوط البيضاء والتجاعيد.