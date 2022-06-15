نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا الحامضي للبشرة في البيت للتفتيح والتبييض والتخلص من ندوب الحبوب هيحول بشرتك 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والليمون للبشرة حيث يعد من أهم الكريمات الطبيعية التي تشتمل على عناصر طبيعية ومؤثرة وتخلو من العناصر الكيمائية الضارة للبشرة وتقوم كل السيدات بالتساؤل عن مجموعة من الكريمات والوصفات الطبيعية التي تهتم بترطيب البشرة وإزالة التجاعيد والعلامات السوداء والعيوب الموجودة فيها وترطيب وتبييض الأماكن الحساسة في الجسم، ويعد هذا الكريم من أهم الكريمات الطبيعية التي تحقق نتيجة متميزة وفعالة من أول استخدام له.

كريم النشا الحامضي للبشرة في البيت

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية تدخل في تحضير أهم المنتجات لمستحضرات التجميل، لذلك نعرض لكم في مقالنا اليوم طريقة إعداد هذه الوصفة بالتفصيل، كما يحتوي كريم النشا والليمون على بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وهي كالآتي:

المكونات

علبة صغيرة من الجليسوليد

2ملعقة كبيرة من عصير الليمون

5قطرات من ماء الورد

ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الفازلين

طريقة التحضير

يتم مزج ملعقة كبيرة من الجليسوليد ثم نضع ملعقة كبيرة من الفازلين وتمزج المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس ثم توضع ملعقة كبيرة منك زيت الزيتون مع ملعقة من النشا مع الاستمرار في المزج حتى نحصل على قوام ناعم ثم يتم إضافة ثلاث ملاعق من الليمون وتمزج المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

طريقة الاستخدام

هناك بعض الخطوات الهامة التي لابد من القيام بها لنجاح هذه الوصفة وهي كالتالي:

في البداية لابد من تنظيف البشرة جيدا بالماء الفاتر والتخلص من بقايا الماء ثم يتم وضع هذا الخليط على الوجه ودهنه بحركة دائرية ويوزع جيدا ثم يترك على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما.

ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر وإزالة الماء المتبقي منه باستخدام فوطة ناعمة للوجه ويتم إعادة هذه الوصفة أربع مرات يوميا للحصول على النتيجة المرغوبة.

فوائد النشا للبشرة

يوجد بعض عوامل النفع التي تحصل عليها البشرة من استخدام هذه الوصفة خصوصا للبشرة الدهنية وهي كالآتي: