بملعقة خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين

الشعر الطويل الكثيف الناعم أجمل ما يبرز جمال كل فتاة، لذلك تحاول جميع الفتيات في استخدام الكريمات والزيوت التي تساعد على تكثيف وتنعيم وفرد الشعر، ولكن هناك بعض الفتيات الذين يعانن من الشعر الخشن والمجعد، ويكون هذا الأمر عاتق كبير على قلوبهم، ويحتاجن إلى كريمات أو أدوات تساعد على فرد الشعر وتنعيمه، وخاصة وأن الشعر الخشن يشعر الفتيات بالتعب الشديد عند تمشيطه، لذلك يلجأ البعض إلى عمل كيراتين وبروتين للشعر، والبعض الآخر يقوم باستخدام المكواة لفرد الشعر، ولكن جميعها حلول غير مناسبة وتضر الشعر، ويفضل الإعتماد على حلول آمنة وطبيعية مثل الخميرة، حيث تساعد على سهولة فرد الشعر وتمشيطه، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالخميرة.

فرد الشعر بالخميرة

نعومة وجمال الشعر من الأمور التي تبحث عنها جميع الفتيات، حيث يجذب الشعر الناعم الطويل جميع العيون، ويزيد من الجمال الأنثوي لكل فتاة، والخميرة من المكونات الطبيعية المفيدة للشعر، حيث تحتوي على فيتامينات هامة تساعد على تغذية بصيلات الشعر وسهولة فرده، ويمكنك فرد الشعر بالخميرة من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقة من الخميرة كبيرة.

1 ملعقة صغيرة من الماء الدافئ.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

تغذي الخميرة الشعر وتمنع تساقطه وتزيد من كثافته، كما تساعد على سهولة فرده وتمشيطه، والعسل الأبيض غني بالعديد من الفيتامينات الهامة التي تغذي الشعر وتزيد من لمعانه، لذا فهي خلطة قوية تساعد على حل مشكلة تجاعيد الشعر بسرعة، ويمكنك استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نخلط الخميرة والماء والعسل الأبيض.

ثم نغسل الشعر بالماء وبعدها يتم توزيع الخليط عليه بالتساوي.

ثم نقوم بوضع غطاء الرأس على الشعر ونترك المزيج عليه لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

للحصول على شعر مفرود وناعم يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد الخميرة للشعر