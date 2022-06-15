بملعقة قهوة فقط احصلي علي بشرة افتح خمس درجات اصغر 10 سنوات للتخلص من التجاعيد و تبيض الوجه من اول استعمال

تبيض البشرة بالقهوة، نطرح لكي سيدتي الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تفتيح بشرتك وتخلصيها من كل البقع الداكنة والاسمرار الناتج إما من الجفاف أو التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر أو بدون وضع واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك، وتلعب القهوة دور البطولة في تلك الوصفات الطبيعية، بدمجها مع بعض المكونات الأخرى، حيث تساعد القهوة على ترطيب البشرة، وإزالة الأوساخ وطبقات الخلايا الميتة المتراكمة على البشرة، بما يعمل على تنظيف البشرة، وعلاج مشاكل ظهور الحبوب

مكونات تحضير وصفة القهوة لتبيض البشرة 5 درجات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون المركز.

ملعقتين من السكر.

طريقة التحضير

في إناء قومي بإضافة مقدار القهوة مع عصير الليمون، وقليبهما جيداً حتى تذوب القهوة.

أضيفي كمية السكر إلى الخليط، وامزجيهما جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

طبقي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

وصفة القهوة والعسل الأبيض لتبيض البشرة

يعد هذا الماسك مناسباً لأصحاب البشرة الدهنية، لقدرة العسل والقهوة على امتصاص الزيوت والدهون العالقة بمسامات البشرة، مما يساعد على تفتيحها بشكل ملحوظ.

المكونات

ملعقة من مطحون القهوة.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

قومي بسكب القهوة في وعاء صغير الحجم.

أضيفي ملعقة العسل الأبيض الأصلي إلى القهوة، واخلطيهما جيداً باستخدام أي فرشاة، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

افردي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

قومي بفرك الماسك بحركات دائرية بشكل لطيف.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

ماسك القهوة والزبادي لتفتيح الاماكن الغامقة

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير