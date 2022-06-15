كنز لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو

نقدم لكي سيدتي في تلك المقالة بعض الوصفات الطبيعية التي تمكنك من تطويل شعرك بشكل آمن وصحي، وذلك باستخدام مكونات طبيعية، تحمي الشعرة وتغذيها وتحميها من التساقط والتقصف والهيشان.

طريقة تطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ

تعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس،بما يعمل على تغذية الشعر وسرعة نموه، وستلاحظين بعد الاستمرار على تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع بأن شعرك أصبح أطول وأنعم من ذي قبل

المكونات

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (يمكن استبداله بزيت الزيتون، نظراً لعدم فعالية زيت جوز الهند مع بعض أنواع الشعر).

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط القرفة مع الزيت جيداً.

قسمي شعرك بالتساوي، ثم ابدئي بتوزيع الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك، ثم اتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك، ثم ضعي البلسم واغسليه بعد عشر دقائق.

وصفة زيت الجيرجير لتطويل الشعر بجنون

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

نقطتين من زيت الروزماري.

طريقة التحضير