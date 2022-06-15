نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي
نقدم لكي سيدتي في تلك المقالة بعض الوصفات الطبيعية التي تمكنك من تطويل شعرك بشكل آمن وصحي، وذلك باستخدام مكونات طبيعية، تحمي الشعرة وتغذيها وتحميها من التساقط والتقصف والهيشان.
طريقة تطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ
تعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس،بما يعمل على تغذية الشعر وسرعة نموه، وستلاحظين بعد الاستمرار على تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع بأن شعرك أصبح أطول وأنعم من ذي قبل
المكونات
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (يمكن استبداله بزيت الزيتون، نظراً لعدم فعالية زيت جوز الهند مع بعض أنواع الشعر).
طريقة التحضير والاستخدام
- قومي بخلط القرفة مع الزيت جيداً.
- قسمي شعرك بالتساوي، ثم ابدئي بتوزيع الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.
- غطي شعرك، ثم اتركي الماسك لمدة نصف ساعة.
- اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك، ثم ضعي البلسم واغسليه بعد عشر دقائق.
وصفة زيت الجيرجير لتطويل الشعر بجنون
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.
- نقطتين من زيت الروزماري.
طريقة التحضير
- قومي بخلط نوعين الزيوت معاً، ثم قومي بتسخينهم قليلاً سواء في حمام مائي أو في الميكروويف (حتى يسهل عملية تشرب بصيلات الشعر للخليط والاستفادة بأقصى قدر ممكن).
- وزعي الخليط على شعرك بالتساوي، مع إبقاء رأسك وشعرك منسدلاً إلى أسفل لبعض الوقت وليكن ربع ساعة، إذ أن الجاذبية ستعمل على تحفيز فروة رأسك وتسريع الدورة الدموية بما يعمل على تغذية الشعر مع التدليك فروة الرأس بحركات لطيفة لبضع دقائق.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة أو اثنتين، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.
- قومي بوضع البلسم على شعرك واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
- بعدها قومي بوضع السيروم الخاص بشعرك، وانترظي حتى يجف قليلاً، ثم ابدئي في تمشيطه بالفرشاة أو المشط الخشب من أسفل إلى أعلى بلطف، وقومي بعمل التسريحة التي تناسبك.
- واظبي على عمل تلك الوصفة لمدة أسبوع متواصل كل شهر، وسوف تلاحظين النتيجة في اسرع وقت ممكن لن يتوقف شعرك عن النمو.
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