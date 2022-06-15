اسهل طريقة لعمل عجينة الكريب من المنزل بالطريقة الاصلية مجربة 100% بمذاق رائع مثل المحلات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب من المنزل من أكثر الوصفات طلبا في المطاعم والمحلات دائم هي الكريب حيث أصبحت من الأكلات المفضلة والمحببة جدًا عند الجميع، فهو من الوجبات السريعة والخفيفة ويمكن تحضيرها كوجبة حلو او مالحة، عجينة الكريب هي أساس الوصفة ويمكن إضافة الكثير من الحشوات الأخرى المفضلة والمحببة لدى أفراد أسرتك، ولذلك تبحث الأمهات دائماً عن الطريقة الأصلية و الصحيحة لتحضير الكريب من المنزل وسنقدم لكم طريقة التحضير بالخطوات.

مقادير عجينة الكريب

يعد الكريب من أكثر الوجبات السريعة التي يتم تناولها في المطاعم و المحلات واشتهر كثيراً في الفترة الأخيرة وأصبح من أفضل وأحب الوصفات عند الكبار والصغار، وطريقة تحضيره بسيطة وسهلة جدًا، كما أنه يعد من الأكلات الاقتصادية جدًا التي لا تحتاج إلى مكونات مكلفة الثمن ومتواجدة في جميع المنازل، ويمكنك حشوها حشوات مختلفة، وسنقدم لكم المكونات التي نحتاجها وهي:

كوب من الحليب.

حبة من البيض.

كوب من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة ( يمكن استبدالها بالزيت).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ( الكريب المالح).

الحشوات حسب الرغبة

الكريب المالح

قطع دجاج.

جبنة مشكلة.

زيتون شرائح.

فلفل ألوان.

كاتشب.

مايونيز.

الكريب الحلو

صوص شوكولاتة.

موز مقطع.

شرائح مانجا.

سكر بودر.

طريقة عمل الكريب

يعد الكريب من الوصفات التي ظهرت حديثاً في عالم الطبخ واصبحت من أكثر الأكلات طلباً في المطاعم والمحلات وهذا لأن الجميع يحبون تناوله، ويمكن تحضيره كوجبة للعشاء أو الغذاء او وصفة حلوى، كما يمكنك تحضير كمية من عجينة الكريب و حفظها في الفريزر لحين الاستخدام، طريقة تحضيرها بسيطة وسريعة وسهلة جدًا، كما أن مكونات العجينة متوفرة في جميع المنازل، وطريقة التحضير هي:

في البداية نقوم بنخل الدقيق قبل استخدامة وهذا لكى يسهل عليكي خلط مكونات الكريب مع بعضهم.

بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي او في وعاء كبير ونضيف البيض والملح والفلفل الأسود والفانيليا.

نقوم بضرب المكونات جيدًا ثم نضيف الحليب والسكر والزبدة المذابة.

بعد ذلك نقوم بضرب هذه المكونات جيداً حتى يختلط كافة المكونات مع بعضهم.

نضيف الدقيق المنخول على الحليب ونقوم بضرب خليط الكريب حتى يمتزجا ويصبح لديك خليط ناعم.

بعد ذلك نقوم بتغطية خليط الكريب ونتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وهذا لكى يرتاح الخليط لتحصلي على النتيجة المطلوبة.

نحتاج في تسوية عجينة الكريب إلى مقلاة مسطحة غير لاصقة، وناتي بمعرفة عميقة.

نضع الطاسة على النار ونقوم بقطنه بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.

ثم نقوم بملئ ربع المعرفة بخليط الكريب.

نقوم بسكب خليط الكريب في الطاسة ونقوم بتوزيعه الخليط.

ثم نحرك المقلاة بحركة دائرية حتى تغطي كافة مساحتها من الداخل.

نترك الخليط حتى تبدأ رطوبة العجينة بالظهور على السطح العلوي هذا يدل على تسوية الكريب من الأسفل.

باستخدام ملعقة مسطحة نقلب قطعة الكريب على الوجه الثاني ونتركها مدة دقيقة ونصف حتى تتحمر.

بعد ذلك نخرجها من المقلاة بخفة وبحركة سريعة ونضعها في طبق آخر ونغطي عليها لكي لا تجف.

نستمر بهذه الطريقة تسوية الكريب حتى ننتهي من الكمية.

نقوم بتجهيز الحشوات المفضلة ونحشي بها الكريب.

يمكنك حشوها بالشوكولاتة السائلة مع قطع من الفواكه، أو بجبن كريمي مع أوراق الزعتر الأخضر، أو يمكن تحليتها بالعسل مع الزبدة، وغيرها العديد من الحشوات حسب الذوق، ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

تعليمات لنجاح عجينة الكريب

هناك بعض الأمهات الذين لا يتمكنون من تحضير عجينة الكريب من المنزل بالطريقة المظبوطة، ولكننا قدمنا لكم طريقة تحضيره المظبوطة وسنقدم لكم بعض التعليمات لنجاح الكريب وهي: