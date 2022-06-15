بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية وتغطية مثالية للشيب

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، يعتبر لون الشعر الأشقر الذهبي الأكثر شهرة بين الفتيات، حيث يفضلن صبغ شعرهن باللون الأشقر لأنه يعتبر من الألوان المميزة والجذابة ويزيد من جمال الفتاة، لذلك يبحثن عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بمكونات طبيعية بعيداً عن الصبغات والذهاب إلى صالونات التجميل التي تحتاج إلى تكلفة، كما تؤثر الصبغات الكيميائية على الشعر بالسلب ومع مرور الوقت تسبب تساقطه وضعف بصيلاته وعدم نموه بشكل صحي مرة أخرى، أما الصبغات الطبيعية فهي تتكون من مكونات طبيعية لا تحتوي على أي مواد ضارة، لذا سوف نوضح لكم طرق صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل وبأقل تكلفة.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

تحرص جميع السيدات والفتيات الظهور بإطلالة جذابة وكلاسيكية، لذلك يفضلن صبغ شعرهن باللون الأشقر الذهبي ليزيد من جمالهن، كما يعتبر من الصبغات ذات الصيحات الحديثة، وكذلك يساعد على تفتيح لون البشرة وزيادة الجمال الأنثوي، لذا نجده الأكثر طلباً في صالونات التجميل، ولكن معظم الفتيات يفضلن الوصفات الطبيعية الآمنة على الشعر، وتتمثل مكونات الصبغ الطبيعي في الآتي.

نصف كوب من أعشاب البابونج.

الكركم نصف كوب.

الأذريون.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

هناك ألوان كثيرة يمكن من خلالها صبغ الشعر بها، ولكن يتم اختيار الألوان حسب لون البشرة، ويعتبر اللون الأشقر الذهبي الأكثر طلباً من الفتيات، لأنه يزيد من جمال طلتها وشكلها الخارجي، كما يجذب أزواجهن، لذلك يمكن استخدامه من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء ونضع فيه الكركم و الأذريون وأعشاب البابونج ونضيف عليه كمية من الماء المغلي.

نترك الخليط في الماء لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم تصفية الخليط من الماء.

يتم نقع شعر الرأس في ماء الخليط وتغطيته لمدة نصف ساعة.

وأخيراً يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

استمري في تكرار نفس الطريقة حتى تحصلين على درجة اللون المطلوبة.

فوائد الصبغات الطبيعية للشعر