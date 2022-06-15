اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

مع بدء فصل الصيف وكثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة، تعاني معظم السيدات والفتيات من اسمرار بشرتهن بشكل ملحوظ، مما يسبب لهن الإحراج أمام الآخرين، لذلك تبحث دائماً عن وصفات وخلطات تساعدهن على تبييض بشرتهن بمكونات طبيعية آمنة على البشرة وفي تلك المقالة نستعرض لك عزيزتي بعض الوصفات التي ستعمل على تفتيح بشرتك بشكل ملحوظ، وفي أقل وقت ممكن، دون اللجوء إلى استخدام مواد كيميائية قد تتسبب في إجهاد البشرة وبما يضر بمسامات الجلد.

وصفة الطماطم والزبادي لتفتيح البشره

وتأتي الطماطم في مقدمة العناصر التي تعمل على تفتيح البشرة، وذلك نظراً لفعاليتها في تحفيز مسام البشرة للانقباض، وبالتالي تمنع دخول الأتربة أو الأوساخ إلى خلايا البشرة.

المكونات

ثمرة واحدة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بهرس ثمرة الطماطم جيداً إما من خلال تقشيرها وهرسها بيدك، أو من خلال وضعها في الخلاط، ثم تصفيتها.

في إناء متوسط الحجم، قومي بإضافة دقيق الشوفان والزبادي إلى مهروس الطماطم، وقلبيهم جيداً، حتى يصبح قوامهم متجانساً.

افردي الماسك على بشرتك، واتركيه حتى يجف تماماً على بشرتك أو لمدة ربع ساعة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين حصولك على بشرة بيضاء ناعمة مشدودة.

وصفة العسل والليمون لتبيض الوجه والجسم

المكونات

ملعقتان من العسل الأبيض الأصلي.

ملعقتان صغيرتان من اللبن.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

حيث يعمل ماء الورد والليمون تساعد على تفتيح البشرة، وتخليصها من الخلايا الميتة والأوساخ، والعمل على توحيد لون البشرة، والقضاء على البقع الداكنة.

طريقة التحضير والاستخدام