بنشا الذرة افردي شعرك كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل بمكونات من الطبيعة هيغيره 360 درجة

هناك فئة من الفتيات يعانين من جفاف الشعر وخشونته وصعوبة التعامل معه بتلك الحالة إذ أن الشعر بهذا الوضع يصعب تمشيطه أو تزيينه كيفما نشاء على الرغم من كون سبب جفاف الشعر وتجعده سببًا قد نقوم به بالفعل مثل استخدام أدوات فرد الشعر التي تعمل بالحرارة أو المحتوية على مواد كيماوية، لهذا يلجأن إلى طرق أخرى من أجل تنعيم الشعر لسهولة التعامل معه وفي نفس الوقت لا تزيد الطين بلة وتضره ويصبح أكثر خشونة من قبل، وفي الفترة الأخيرة انتشر الكيراتين لفرد الشعر وخاصةً من خلال المواد الطبيعية الذي يجعل الشعر ناعمًا كالحرير واليوم نعرفكم على طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر لفرده.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بنشا الذرة

الكيراتين الذي نحصل عليه من المكونات الطبيعية أفضل وأأمن 100% من الكيراتين الجاهز الذي يقدم في معظم صالونات التجميل أو محلات بيع مستحضرات التجميل إذ أن بعض الأنواع لا يؤثر في الشعر والبعض الآخر قد يكون ضارًا بالفعل، لكن الوصفات الطبيعية الأخرى التي توفر للشعر الكيراتين المطلوب هي الأفضل ومن تلك الوصفات:

الموز لفرد الشعر

نحتاج إلى تحضير مزيج بين ثمرة موز مطحونة ومهروسة ناعمًا مع حبتين بيض مضاف لهما ثلاث ملاعق عسل نحل، المكونات الموجودة في هذه الوصفة جميعها وفيرة بمواد طبيعية مفيدة لفروة الشعر تعمل على تنعيم بصيلات الشعر إلى الجذور ليستعيد الشعر نعومته، حيث يتم تغذية الشعر بها حتى يغطى تمامًا ويفضل تقسيم الشعر قبل التوزيع حتى نتأكد من إضافة الوصفة لكل منطقة وبعد ساعتين من تغطية الشعر بالكيراتين السابق نغسله كما اعتدنا.

النشا لتنعيم الشعر

تلك الوصفة تعمل ككيراتين طبيعي لفرد الشعر في وقت قليل وتقريبًا من الاستخدام الأول لها إذ أن المكونات الموجودة بها تتغلغل حتى فروة الشعر وخلاياها لتساعد خصيلات الشعر على استعادة نعومتها وحيويتها مرة أخرى وتوفر للشعر الغذاء المناسب له، إذ أننا نضيف خمس ملاعق نشا إلى ملعقة واحدة فقط زيت ذرة مع ملعقة أقل في الحجم عسل طبيعي وتمزج المقادير تمامًا ومن ثم نفردها على كافة مناطق الشعر لساعتين قبل الشطف.