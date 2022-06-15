مكون كالسحر في مطبخك لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بالبكينج بودر ، الكرشة من الوجبات الشعبية التي يحبها بعض الناس ولكن في المناطق الشعبية والقرى، ويرجع سبب عدم تناول الأشخاص الآخرين الكرشة هو الرائحة الكريهة التي تكون فيها، وعدم معرفتهم طريقة سهلة وبسيطة في تنظيفها، ولأنهم يعانون من عدم قدرتهم على التخلص من الجزء الأخضر الذي يوجد على الكرشة، ولكن نحن نقول لكل شخص يريد تناول الكرشة، ولكنه يتكاسل بسبب عملية التنظيف، وداعا لكل هذه المشاكل والصعوبات، نحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة بمكون واحد فقط، ولكننا لا نذكره في هذه الفقرة، لكي تقوم بقراءة ومتابعة باقي فقراتنا، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة في البيت

الكرشة من أنواع اللحوم التي يغفل عنها الكثير من النساء، على الرغم من أنهم لو عرفوا الفوائد التي توجد فيها لن يتوقفوا عن تحضيرها إطلاقا، لأنها بالفعل تحتوي على نسبة عالية من البروتين التي تفيد الجسم، كما أنها خفيفة ولذيذة في تناولها، والآن سوف نقدم لكم طريقة التنظيف باستخدام البيكنج بودر، وهذا هو سر الخلطة، حيث يعمل البيكنج بودر على فوران الماء التي نضع فيها الكرشة، فبتالي تجعل عملية التنظيف سهلة وبسيطة.

خطوات تنظيف الكرشة بمكون البيكنج بودر

الآن سنقدم لكم خطوات التنظيف خطوة بخطوة، حتى لا تفكر ربة المنزل كثيرا لكي تقوم بشراء الكرشة وتنظيفها، وإليكم الخطوات:

يجب شراء كيلو من الكرشة.

يتم وضع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء.

يتم ترك الماء على النار حتى تمام الغليان.

بعد ذلك يتم تقطيع الكرشة إلى قطع صغيرة الحجم.

يجب وضع ملعقة من البيكنج بودر على الماء.

يجب وضع قطعة الكرشة في الماء من دقيقة إلى دقيقتين على الأكثر.

باستخدام سكينة صغيرة يجب وضع الكرشة على الرخامة وإزالة الطبقة السطحية لها.

يتم تكرار هذه الخطوة حتى نتخلص من الكمية كلها.

يجب وضع كوب من الماء، مع عصير ليمون ربع كوب، مع ثلاث ملاعق من الخل الأبيض، مع ملعقة واحدة من السكر.

يتم تقليب هذه المكونات، وبعد ذلك نضع الكرشة فيها لمدة ساعتين ونصف حتى تكون جاهزة للتحضير.

تواجه السيدات صعوبة كبيرة جدا في تنظيف الكرشة حيث يمكن تنظيفها لأكثر من طريقة وهي اضافت ملعقة من الليمون أو إضافة الأسبرين الي الخليط حيث إضافة بعض المكونات البسيطة الي الكرشة تساعد على التخلص من الزفارة نهائيا والسواد مها كان يجعلها نظيفة خالية من الزفارة استخدمي هذه الطريقة لكي تحصلي على كرشة نظيفة خالية من الزفارة