قنبلة التفتيح.. ماسك القهوة الرهيب لتبييض البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في ثواني

ماسك القهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا في دقائق ، ظهور التجاعيد أصبح غير مرتبط بسن معين، مع العلم أننا كنا لا نرى تجاعيد الوجه إلا لدى الأشخاص التي تجاوزت أعمارهم الستين، ولكن للأسف الشديد أصبحت جميع الفتيات تضع الميك أب بصفة مستمرة وطول اليوم، ومن أكثر الأضرار التي تنتج من ذلك هي التجاعيد، وتعتبر منطقة تحت العين هي أكثر المناطق التي توجد فيها تجاعيد، كما يوجد مشاكل أخرى في الوجه نريد التخلص منها بأي طريقة ممكنة، ولكن نحن نقول لك لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم ماسك القهوة لتخلص من معظم مشاكل البشرة التي يعاني منها معظم النساء، والآن سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الكريم، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات ماسك القهوة لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد

جمال المرأة ومظهرها اللائق هو أهم وأولى الأسباب التي تبحث كل النساء إلى الوصول إليها، ونحن نعرف هذا الأمر جيدا، ولكن قبل وضع أي وصفة على بشرتك لابد من التأكد أن جميع المكونات طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية ضارة، وهذا الأمر هو الذي نسعى إلى تحقيقه باستمرار، والآن سوف نقدم لكم مكونات الماسك الخطير والمميز:

ثلاث ملاعق من القهوة السادة.

ماء ورد على حسب حالة القهوة لكي تصبح سهلة الفرد على الوجه.

طريقة تحضير ماسك القهوة لتفتيح البشرة

القهوة مفيدة جدا للبشرة، حيث تحتوي على مضادات أكسدة التي تساعد في تغذية البشرة والمحافظة عليها من كل شئ، كما تساعد على التنظيف العميق داخل مسام البشرة، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الماسك في البيت:

يتم وضع القهوة في طبق مخصص لذلك.

يجب وضع ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم وضع الماسك على الوجه حتى يجف تماما.

يتم فرك القهوة من على الوجه عن طريق حركات دائرية بأصابع اليد.

يتم فرك القهوة من على الوجه عن طريق حركات دائرية بأصابع اليد. يجب غسل البشرة جيدا بالماء النظيف.

بعد ذلك قم بوضع ماء الورد على الوجه حتى نتأكد من غلق المسام التي كانت القهوة سبب في فتحها.

يجب تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة في الشهر.

تبيض البشرة ليس أمر صعب فيمكن عمل اكثر من وصفة في المنزل تساهم في تبيض البشرة بسرعة جدا في وقت قصير وهذه الوصفة تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل عليكي أن تقومي بوضع ملعقة من جوز الهند مع ملعقة من النشا علئ بشرتك قبل النوم وهذا يساهم في جعل بشرتك بيضاء كالثلج من اول استعمال حيث