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مع إقتراب عيد الأضحى المبارك يكثر البحث عن الأطعمة الخاصة بالعيد والتي يكون لها مذاق خاص في أيام العيد. ومن ضمن هذه الأطعمة وأشهرها هو طاجن ورق العنب بالكوارع والذي لا يقتصر تناوله في العيد فقط فهو رائع في تزين سفرتك في العزائم به. طريقة الشيف الشربيني اطبخ ورق العنب مع الكوارع وهو مزيج من ورق العنب والكوارع وسنقدم لكم بالتفصيل الطريقة بكل بساطة. مكونات تحضير طاجن ورق العنب بالكوارع: فردة من الكوارع مقطعة قطع متوسطة.

نصف كيلو من عصي الطماطم.

ربع كيلو من البصل المقطع.

نصف كيلو من الأرز المصري مغسول جيدا.

ربع كيلو من ورق العنب مغسول ومسلوق.

نصف كوب من البقدونس المقطع.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من الشبت المقطع.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

3 ملاعق صغيرة من الملح.

3 ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

2 فص من الحبهان.

ورقة لوري.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

2 نوي تمر.

نصف ليمونة. طريقة تحضير طاجن ورق العنب بالكوارع: نقوم بغسل الكوارع جيدا ونقوم بنقعها في ماء وليمون لمدة ساعة.

ثم نقوم بإحضار إناء كبير وعميق ونضع فيه الماء وورق اللوري.

ثم نضيف إليها الحبهان وحبة من الطماطم وبصلة ونوي التمر ونرفعها على النار لتغلي.

بعد غليان الماء نضيف لها الكوارع ونتركها لكي تنضج. عند نقصان ماء الكوارع في الإناء نقوم بتزويده بماء ساخن مرة أخرى.

وعندما تنضج الكوارع نضيف لها ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود ونرفعها من النار.

ثم نقوم بإعداد خلطة الأرز لحشو ورق العنب نقوم بإحضار إناء عميق نرفعه على النار.

نضيف ملعقة من السمنة إلى الإناء ونضيف البصل المقطع ونقلبه جيدا ليأخذ لونا.

بعد ذلك نضيف ملعق صلصة الطماطم ثم نضيف عصير الطماطم ونضيف البهارات المشكلة.

ثم نضيف إليها جوزة الطيب والقرفة وملعقة ملح وملعقة فلفل أسود ونقلبها جيدا لتتسبك.

بعد ذلك نضيف إليهم البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت ونخلطهم جيدا. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن ورق العنب مع الكوارع في البيت وبدون مجهود تحفة - ثقفني

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