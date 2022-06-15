جددي سفرتك.. طرق جديدة لعمل الكبدة بالتكات والحركات لطعم مميز لن تنسيه

طرق جديدة لعمل الكبدة، حيث تعتبر الكبدة من أشهى الوصفات المصرية التي يفضل الجميع أعدادها في المنزل لأنها سريعة التحضير بدلا من شرائها من الخارج، ويمكن تحضير الكبدة مع بعض الأكلات مثل الأرز والمكرونة وطبق من السلطة.

طرق جديدة لعمل الكبدة

تعتبر الكبدة المشوية من ألذ الأكلات الشهية التي يسهل تحضيرها في المنزل وإليكي المكونات التالية لتحضيرها

½ كيلو كبدة.

عصير بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة زيت الزيتون.

عصير 2 ليمونة.

طريقة التحضير

تقطع الكبدة إلى شرائح صغيرة.

تتبلل الشرائح السابقة بالملح والفلفل الأسود ونضيف عصير الليمون.

نبشر البصلة ونأخذ العصير الناتج عنه، ونضيفه على الكبدة.

نضيف عصير البصل إلى الكبدة ثم نتركها في التتبيلة لمدة ساعتين.

نحضر الشواية وندهنها بالزيت ثم نقوم بوضع الكبدة عليها.

ثم نقلب على جهتين حتى تمام النضج.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

المكونات

½ كيلو كبدة.

ثلاث ثمرات ليمون.

أربع فصوص ثوم.

ملعقة ليمون كبيرة.

ملعقتان كزبرة مطحونة.

ملح.

ملعقة شطة صغيرة.

فلفل أخضر حار.

¼ كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة.

نحضر إناء صغير ونضع فيه الثوم والكمون والكزبرة والملح والشطة والفلفل الحار.

نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

نضع الخليط السابق على الكبدة ونقلب جيدا ونتركه لمدة 15 دقيقة.

نسخن الزيت في مقلاة متوسطة، ثم نضيف الكبدة تتحمر.

نضع عصير الليمون ونتركه على النار لمدة 15 دقيقة.

طريقة الكبدة بالبصل

المكونات

½ كيلو كبدة بقر.

ثمرتان بصل شرائح.

فلفل رومي شرائح.

شرائح فلفل ملون.

اثنان فص ثوم.

عصير 2 ليمونة.

أربع ملاعق زيت.

ملح.

فلفل أسود.

رشة قرفة.

½ ملعقة سماق.

طريقة التحضير

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ثم نقوم بتشويح البصل حتى يذبل.

ثم نضع الثوم والفلفل الأخضر والملون.

نضيف الكبدة إلى الخليط السابق.

نضيف الملح والفلفل وعصير الليمون والسماق ونتركها حتى تنضج تماما.

وهناك الكثير من طرق جديدة لعمل الكبدة بطريقة مختلفة مثل الكبدة المشوية الكبدة الإسكندراني، الكبدة البلدي، والكبدة بالبصل الكبدة بالثوم والخل، والكبدة بالصوص البنى، والكبدة حارة بالفرن، تعد الكبدة من الأكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاجها جسم الإنسان لاحتوائها على عنصر الحديد الذي يعالج فقر الدم وتحمي الأسنان من الهشاشة، نظرا لاحتوائها على نسبة الفسفور.