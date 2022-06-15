وداعاً للكريمات الباهظة.. كريم لبان الذكر لشد الوجه واحصلي على بشرة مثالية بيضاء خالية من التجاعيد

جميع السيدات تتمنى الحصول على وجه مشدود خالي من آثار التجاعيد، يمكنك تحقيق كل هذا من خلال كريم لبان الذكر لشد الوجه حيث يتميز لبان الذكر باحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين الذي يغذي البشرة من العمق ويتخلص من أغلبية مشاكل الوجه، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح كيفية عمل ذلك النوع من الكريمات.

كريم لبان الذكر لشد الوجه

إذا كنتِ ترغبين بالحصول على بشرة مثالية، بيضاء مشدودة خالية من التجاعيد بعيدًا عن المنتجات الكيميائية، عليكِ بتجربة عمل كريم تجميلي بمنتجات طبيعية من لبان الذكر، حتى تتخلصي من جميع مشاكل الوجه، ويتم تحضير الكريم كالآتي:

المكونات

مقدار ٣ معالق كبار من لبان الذكر المطحون ناعم.

مقدار ١ كوب من ماء الورد.

مقدار ١ ملعقة من جل الالوفيرا.

مقدار ١ ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ١ ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

أحضري وعاء وضعي بداخله مقدار لبان الذكر المطحون، ثم ضعي نصف كوب من الماء المغلي ويترك لمدة ٦ ساعات منقوع.

بعد ذلك عليك بتصفية منقوع لبان الذكر والحصول على ماء النقع، ثم ضيفي إليها ملعقة النشا ومقدار ماء الورد وضعيهم على نار هادئة واستمري بالتقليب حتى تحصلي على خليط متماسك وثقيل.

يترك الخليط حتى يبرد تمامًا ثم ضيفي إليه مقدار العسل، وجل الألوفيرا واستمري بالتقليب حتى تختلط جميع المكونات، واحتفظي به في علبة محكمة الغلق.

ويستخدم على وجه نظيف يوميًا.

فوائد كريم لبان الذكر

يمنح كريم لبان الذكر البشرة العديد من الفوائد، وهي كالآتي:

يساعد في التخلص من تجاعيد الوجه وملء الخطوط التعبيرية بالكامل.

يشد البشرة ويمنحك وجه مشدود وصحي وله بريق رائع.

يمنح البشرة تفتيحًا طبيعيًا ويعطيكي بياضًا سريعًا.

يزيل كلفة الرؤوس السوداء مع تكرار الاستخدام، كما أيضًا يتخلص من البقع الداكنة في الوجه.

في نهاية مقال كريم لبان الذكر لشد الوجه، قمنا بعرض المكونات اللازمة والخطوات الواجب اتباعها لعمل كريم تجميلي طبيعي لشد الوجه وتعزيز جماله الطبيعي، عليكي بتجربة هذا النوع من الكريمات لتحصلي على شباب يدوم طويلًا.