نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الشيف الشامي لصناعة الكنافة النابلسية بكل تفاصيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة، تعد الكنافة النابلسية من الحلوى الشهية التي يفضلها الكثيرون بفضل مذاقها الشهي كما أنها سهلة التحضير للغاية وغير مكلفة على الإطلاق.

فتبحث الكثير من ربات المنزل عن تقديم مأكولات مميزة وغريبة إلى أفراد أسرتها وتعتبر الكنافة النابلسية من إحدى أنواع الحلوى التي تتسم بسهولة تحضيرها.

ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة في المنزل.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة

يتم تحضير الكنافة بمقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير:

المكونات:

علبة من عجينة الكنافة المفرومة. ملعقتان كبيرتان من السمن. رشة من لون الطعام. ثلاثة أكواب من الجبنة الغير مملحة والمفرومة فرم ناعم.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه عجينة من الكنافة والسمنة واللون.

بعد ذلك يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض لحين أن تتداخل.

ثم بعد ذلك يتم توزيع نصف كمية العجينة في الصينية بعد ما يتم دهنها بكمية من السمنة.

بعد ذلك يتم توزيع الجبن على العجينة في الصينية دون أن يتم وضعها على الأطراف يتم وضع الصينية في الفرن المحمي وتركها لحين أن تنضج.

في هذه الأوقات يتم تحضيرها القطر ويتم التحضير من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه ويتم التقليب لحين أن يذوب السكر.

عند الغليان يتم تخفيف النار وتركه لمدة عشرة دقائق.

بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون مع التحريك لمدة دقيقتين.

القيام بإخراج الكنافة من الفرن ثم يتم توزيع القطر على الوجه.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بجبنة موزاريلا

أصبح من السهل الآن تحضير الكنافة النابلسي دون جبنة وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كيلو من عجينة الجبنة.

كيلو جرام من الجبن العكاوي.

قطر ثقيل.

زيت.

زبدة.

نصف ملعقة من لون الطعام.

فستق حلبي مجروش.

كأسان من الجبن الموزاريلا.

خطوات التحضير:

تبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير الكنافة النابلسية بخليط من الجبن نظرًا لمذاقها الشهي وسهولة التحضير.

ويتم تحضير الكنافة النابلسية بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات:

أولًا يتم إضافة اللون البرتقالي إلى الزبدة والخلط ثم يتم وضع خليط الزبدة على عجينة الكنافة والفرك جيدًا لحين أن يمتزج اللون بصورة تامة مع العجينة.

بعد ذلك يتم رص العجينة في صينية الفرن.

القيام بفرد خليط الجبنة فوق عجينة الكنافة.

بعد ذلك يتم خبزها في الفرن لمدة تصل إلى نصف ساعة.

ثم يتم قلب الصينية في طبق التقديم ثم يتم رشها بكمية قليلة من الشربات.

بعد ذلك يتم تزيينها بالفستق الحلبي المفروم ثم يتم تقديمها إلى جانب طبق الشربات من أجل يتم إضافته إلى قطع الكنافة.