طريقة عمل الترمس السريع بالتفصيل بدون نقع

طريقة عمل الترمس، يشتهر أكل الترمس خصوصًا في أيام الأعياد حيث يتواجد سنويا في كل بيت مصري أول يوم عيد يكون هناك وعاء مملوء بالترمس بكميات كبيرة، حيث يتم تناول الترمس في الأعياد كنوع من أنواع الاحتفال والتسلية، لكنهم لا يعرفون قيمته الغذائية، فهو يحتوي على العديد من الفوائد التي تهتم بصحة الإنسان.

طريقة عمل الترمس

أولًا تعرفي على المكونات اللازمة في صنع الترمس وهي:

1/2 كيلو جرام من الترمس.

ملح طعام.

ليمون.

كمون.

شطة.

كيفية إعداد الترمس في المنزل

بعد التعرف على المقادير المطلوبة لعمل الترمس في المنزل، نستعرض فيما يلي الخطوات لتحضيرها في أقل وقت وبطريقة سهلة وبسيطة، وهي كما يلي:

أحضري وعاء كبير وقومي بملء الوعاء بالماء وضعيه على البوتاجاز وانتظري حتى يصل الماء لدرجة الغليان.

بعد أن يصل الماء لدرجة الغليان قومي بملء الوعاء بالترمس المجفف وانتظري مدة

لا تقل ولا تزيد عن ثلاثين دقيقة حتى يجهز الترمس ويتغير إلى اللون الذهبي أو الأصفر.

قومي بإطفاء النار وانتظري حتى تهدأ مياه الغليان ويبرد الترمس ثم قومي بتصفية الترمس من الماء.

بطبيعة الترمس معروف أنه مر المذاق لذلك يجب عليك إحضار وعاء ثم سكب كمية مناسبة من الماء ووضع الترمس بالوعاء وكل خمس ساعات قومي بتغيير المياه

افعلي هذه الحركة لمدة يومين للتخلص من مذاقه المر.

بعد الانتهاء من المدة المحددة قومي بتذوق الترمس إذا وجدتيه مازال مر المذاق كرري العملية إذا تم إزالة مذاقه المر قومي بتصفية الترمس من الماء وضعيه في صحن ثم أضيفي التوابل التي ذكرناها في المكونات التي هي كمون وشطة وليمون وملح حسب رغبتك إليه ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد ويصبح قابل للأكل.

لا يقتصر الترمس فقط على هذا النوع الذي يسمى بالترمس المر، بل يوجد نوع آخر منه يسمى الترمس الحلو، لكن الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط هو الترمس المر.

يحتوي الترمس على البروتينات والكربوهيدرات والزيوت بنسب مختلفة، الترمس صاحب مرضى السكري لأنه يقلل النشويات بالجسم التي تضر مريض السكري فإنه مفيد للجميع، في هذا المقال تعرفنا على طريقة عمل الترمس في المنزل في مدة لا تتجاوز النصف ساعة.