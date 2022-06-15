اسرار تحضير الدجاج على طريقة بروستيد مع المايونيز الابيض

طريقة تحضير بروستد الدجاج، يعتبر الدجاج البروستد من المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وايضا الكبار والصغار.

حيث أن الدجاج من الوصفات الشهية التي لديها مذاق شهي للغاية وتتنوع طريقة تحضيرها وإليكم في مقالنا التالي الخطوات التي تتبع في تحضير بروستد الدجاج.

طريقة تحضير بروستد الدجاج

يتم تحضير بروستد الدجاج بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير:

دجاجة حجمها كبيرة. حبتان من البيض. كأس من الدقيق. كأس من القرشلة المطحونة. ربع كأس من الخل الأبيض. ربع كأس من اللبن الزبادي. ربع كأس من عصير الليمون. كأس من الشوفان المطحون. زيت للقلي. ثلاثة فصوص من الثوم. نصف ملعقة من القرفة. ملعقتان من بهارات الدجاج. ملعقة من الكاري. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملح.

خطوات التحضير:

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على الدجاج ثم يتم تقطيعه بالعدد المرغوب.

بعد ذلك يتم غسل الدجاج بصورة جيدة بالدقيق والملح والخل ثم يتم شطفه بالمياه بصورة جيدة لحين أن يتم الانتهاء من المادة البيضاء اللزجة المتواجدة على الدجاج

ثم يتم عمل ثقوب في قطع الدجاج بالاعتماد على الشوكة لحين أن تكون من أجل التتبيلة.

بعد ذلك يتم تحضير التتبيلة من خلال فرم الثوم فرم ناعم وبعد ذلك يتم إضافة اللبن الزبادي والقرفة والبهارات والخل وعصير الليمون والكاري والملح والشوفان والكزبرة وبعد ذلك يتم الخلط لمدة عشرة دقائق.

ثم يتم وضع قطع الدجاج في إناء كبير وبعد ذلك يتم إضافة التتبيلة التي قد تحضيرها من قبل.

وبعد ذلك يتم التقليب والدعك بالتتبيلة لحين أن تتشرب قطع الدجاج من كافة الجهات.

القيام بعد ذلك بالحصول على إناء ويتم وضع فيه الدقيق وبعد ذلك يتم إضافة القرشلة المطحونة أو البقسماط في إناء أخر والبيض المخلوط في إناء أخر.

بعد ذلك يتم وضع قطع الدجاج في الدقيق ثم يتم وضعه في البيض المخفوق وبعد ذلك القرشلة المطحونة.

بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع الدجاج في الزيت الساخن وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

ثم يتم وضع البروستد في الطبق الخاص بالتقديم وبعد ذلك يقدم مع المايونيز.

خطوات تحضير المايونيز:

يتم تحضير المايونيز بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير:

بيضة كبيرة.

نصف ملعقة من الخل.

كأس من زيت الزيتون.

فص ثوم مهروس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات التحضير: