مكون واحد لو ضفتيه علي الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

المقليات بأنواعها المختلفة مثل البطاطس والبانيه والباذنجان و السمك من الأكلات الشهية واللذيذة التى يفضل الكثير تناولها، وخاصة أطباق البطاطس المقلية والباذنجان المقلي، حيث يعدوا من الأطباق الرئيسية على طاولة الطعام في الإفطار بشكل يومي، كما أن الباذنجان من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة والمعادن والحديد، لذلك نجد أن معظم الأطباء ينصحون بتناوله لأنه يعالج فقر الدم والأنيميا، ويمكن طهي الباذنجان بطريقتين سواء مقلي أو مشوي، ولكن الباذنجان المقلي يفضله الكثير عن المشوي، وتعتبر مشكلة امتصاصه للزيت هي التي تقف عائق أمام الأمهات، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل الباذنجان المقلي دون أن يمتص زيت.

مكون واحد لو ضفتيه علي الباذنجان المقلي

كثير من الأشخاص يفضلون تناول طبق الباذنجان المقلي بجانب الطعمية أثناء تناول وجبة الإفطار في الصباح وقبل الذهاب إلى العمل، لذلك تحرص الأمهات على إعداده، ولكن تجد أن طريقة المطاعم في عمل الباذنجان المقلي تختلف عن طريقتها الخاصة، لذلك تبحث عن طريقة تحضيره مثل المطاعم بكل تكاتة السرية، لذا يمكنك تحضيره في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

2 حبة من الباذنجان الرومي.

زيت غزير للقلي.

ملح وكمون.

ملعقتين من الخل كبيرتين.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة من عصير الليمون.

حبة من الفلفل مقطعة.

2 حبة من الطماطم مهروسة.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون امتصاص الزيت

أولاً يتم غسل الباذنجان بالماء وتقطيع أجزاء من القشرة الخارجية.

بعدها يتم تقطيعه إلى عدة شرائح متوسطة الحجم في السمك.

بعد الإنتهاء من تقطيعه يتم وضعه في ماء وملح حتى يفقد السوائل المتراكمة بداخله.

نتركه في الماء لمدة خمس دقائق وبعدها نخرجه في مصفي و نجففه جيدا من الماء.

نضع الباذنجان في الزيت بعد تسخينه.

نترك الباذنجان في الزيت حتى يتحمر على الوجهين.

نخرج الباذنجان على مناديل ورقية بيضاء حتي يفقد ما به من زيت.

نبدأ في تجهيز خلطة الباذنجان ونضع الطماطم والفلفل والثوم وعصير الليمون والخل في كبة الخلاط.

نضرب جميع الخليط ونضيف ملح وكمون.

نفرد الخليط على وجه الباذنجان ويقدم.

يمكن عمل الباذنجان المقلي بحرفية دون جعله يمتص الزيت، حيث أن الباذنجان من الخضروات التى تمتص كمية كبيرة من الزيت عند قليه، ولكن هناك حيلة ممتازة يمكن من خلالها قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت، كما يكون مثل المطاعم بالخلطة السحرية ويمكنك تحضيره بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة الذكر