وفري ودبري.. كيفية تخزين البطاطس بقشرها من السنة للسنة طازجة لآخر حبة مستحيل تزرع أو تفسد منكِ

تعد البطاطس من الخضروات التي لا غنى عنها في وجباتنا المختلفة، كما أن البعض يستخدمها كنوع من النشويات بدلًا من تناول الخبز عند اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، ولأن البطاطس في وقتنا الحالي رخيصة الثمن تود الأمهات التعرف على كيفية تخزين البطاطس بقشرها بحيث تكون متوفرة لديهم عندما تكون أسعارها عالية، وهذا ما نقدمه لكم في المقال.

كيفية تخزين البطاطس بقشرها

جربي تخزين البطاطس بكميات كبيرة لحين الحاجة إليها، وذلك من خلال الطرق التي نقدمها لكم من خلال السطور التالية:

تخزين البطاطس مسلوقة

هذه الطريقة تعد من أسهل الطرق، ويمكن تخزين البطاطس من خلال تنظيفها بفرشاة خشنة مخصصة لتنظيف الخضروات، ثم نقوم بغسلها جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع وعاء عميق على النار يكفي كمية البطاطس التي نود تخزينها ونضع به كمية من الماء ويترك ليغلي جيدًا.

ثم نقوم بوضع البطاطس داخل الماء وتترك حتى يتم سلقها، ثم نقوم بتسخين زيت غزير ونقطع البطاطس إلى أربعة أجزاء.

بعد ذلك نضع البطاطس داخل الزيت وتترك حتى تصبح ذات لون ذهبي، بعد ذلك نتركها تصفى على مناديل المطبخ.

ثم نقوم بوضعها في أكياس من البلاستيك ونفرغ الهواء من الكيس وندخلها في الفريزر، عندما نحتاج إليها نخرجها من الفريزر، ونسخن الزيت ونكمل قليها.

تخزين البطاطس بالقشر خارج الثلاجة

هذه الطريقة تعد أسلم طريقة، حيث نقوم بإحضار كمية مناسبة من البطاطس ونراعي ألا تلامسها نقطة مياه.

بعد ذلك نفرزها ونبعد البطاطس التي على وشك التلف، ثم نقوم بتنظيفها باستخدام الفرشاة الخاصة بتنظيف الخضروات لنتخلص من الأتربة والأوساخ العالقة بها.

بعد ذلك توضع في مكان جيد التهوية ويتم ترتيبها بشكل منسق بحيث توضع البطاطس الأقدم من الأمام، يجب مراعاة تقليب البطاطس يوميًا لإخراج التالف منها.

في نهاية الحديث قد قدمنا لكم الإجابة على السؤال كيفية تخزين البطاطس بقشرها، حيث قدمنا طريقتين من الطرق السهلة، إذ يمكنك تخزينها خارج الفريزر، أو في الفريزر لكن مسلوقة، فعليك اختيار الطريقة المناسبة لك حتى تبقى البطاطس متوفرة في منزلك طوال الوقت.